Betis, il vicepresidente: "Milik? Ci piaceva in passato e ora ci serve una punta, non posso dire altro..."

In merito alle voci sull’ interesse del Betis Siviglia per Arkadiusz Milik, la redazione di gonfialarete.com ha contattato in esclusiva José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, operativo in prima linea per il mercato degli andalusi:

Signor Catalán, è vero che siete interessati a Milik?

“È meglio che non risponda su questo argomento, lo sapete”

Quindi non è un ‘no’…

“È un giocatore che ci piaceva già in passato e adesso siamo alla ricerca di una punta… ma non posso dire altro”

Se vi piaceva in passato allora è vero che ne avete parlato già a gennaio:

“(Ride, ndr) mi dispiace, non posso dirvi di più”.