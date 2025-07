Video Lucca a Villa Stuart! Cominciate le visite mediche del prossimo azzurro: le immagini

Lorenzo Lucca è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche col Napoli e poi firmare il suo nuovo contratto e quindi aggregarsi ai nuovi compagni nella prima parte del ritiro a Dimaro, in Trentino. Il classe 2000 a Linate in partenza ha rivolto un saluto ai suoi nuovi tifosi senza però aggiungere alcuna dichiarazione in merito alla scelta azzurra, arrivata nonostante l'interesse di tantissime altre società. L'operazione, come noto, si è chiusa sulla base di un iniziale prestito da 9 milioni di euro a cui aggiungere un obbligo di riscatto per ulteriori 26 milioni al termine della prossima stagione. Per un'operazione che nel complessivo toccherà i 35 milioni di euro.

La scelta del Napoli di puntare forte su Lucca è arrivata su indicazione precisa di Antonio Conte che per affrontare al massimo le tre competizioni del prossimo anno aveva chiesto un attaccante di riferimento con fisico e gol nelle gambe da affiancare a Romelu Lukaku. Dopo Marianucci, De Bruyne, Noa Lang e presto Beukema, dunque, ecco un altro importantissimo colpo di mercato per lo scatenato Napoli di Aurelio De Laurentiis.