Live Bianchini: "Senza stadio nuovo perdiamo 70mln all'anno! Vogliamo procedere..."

Prevista questa mattina la conferenza stampa dal Maradona della campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli. Saranno presenti Tommaso Bianchini (Direttore Generale Area Business SSC Napoli), Gabriella Cuzzone (Direttore Marketing Acqua Sorgesana) e Antonio Rusciano (Responsabile Comunicazione AVIS Regione Campania). Seguila live sul nostro sito.

Prende la parola Tommaso Bianchini: "Vogliamo fare un nuovo stadio e non vuole mettere le pezze all'attuale stadio. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto riguarda me, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa 70 milioni all'anno senza un nuovo stadio. Col nuovo stadio non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, ma ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% sul fatturato. Parlo di museo, skybox, esperienze etc, insomma si parla di un'ecosistema che sarebbe utilissimo. De Laurentiis è molto attivo sul tema, è un suo obiettivo. Per competere serve avere un nuovo stadio e senza il Napoli sta facendo dei miracoli. Ma i miracoli non sono eterni. Noi abbiamo bisogno di strutturare un Napoli che cresca in modo organico e ci serve un impianto di proprietà che faccia sì che il Napoli abbia flussi finanziari necessari per supportare la crescita".

