Dybala recuperato, Sky: "Contro il Napoli dal 1' con Malen, l'intesa che più piace a Gasp"

Dybala recuperato, Sky: "Contro il Napoli dal 1' con Malen, l'intesa che più piace a Gasp"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:50Serie A
di Antonio Noto

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è tornato ad allenarsi oggi in gruppo in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Dopo l'infortunio muscolare l'argentino è pronto a tornare a giocare già dal primo minuto, come svela sul proprio account X l'inviato Sky da Trigoria Angelo Mangiante: "Contro il Napoli torna dal 1' la coppia Malen-Dybala.

La connessione e l'intesa che più piace a Gasperini torna in campo al Maradona".