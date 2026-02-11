Dybala recuperato, Sky: "Contro il Napoli dal 1' con Malen, l'intesa che più piace a Gasp"
Paulo Dybala, attaccante della Roma, è tornato ad allenarsi oggi in gruppo in vista della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli. Dopo l'infortunio muscolare l'argentino è pronto a tornare a giocare già dal primo minuto, come svela sul proprio account X l'inviato Sky da Trigoria Angelo Mangiante: "Contro il Napoli torna dal 1' la coppia Malen-Dybala.
La connessione e l'intesa che più piace a Gasperini torna in campo al Maradona".
Contro il Napoli torna dal 1' la coppia Malen-Dybala. La connessione e l'intesa che più piace a Gasperini torna in campo al Maradona ⚽ pic.twitter.com/aZiUDkLd07— Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 11, 2026
