Biglietti per Milano solo on line, Curva A contro ADL: “Avevamo diritto morale! Così tutti sullo stesso piano!”

La Curva A ha emesso un comunicato che vi proponiamo di seguito in cui gli ultras criticano la De Laurentiis in merito alla modalità di vendita dei biglietti.

A partire dalla 18 è possibile acquistare i biglietti del settore ospiti per l’andata dei quarti di finale della Champions League tra Milan e Napoli . Per le prime 48 ore, e precisamente fino alle ore 18.00 di sabato 8 aprile 2023, la vendita è riservata agli abbonati della stagione 2022-23.

A partire dalle ore 19.00 di sabato 8 aprile 2023, nel caso in cui vi siano ancora biglietti disponibili, proseguirà la vendita libera fino alle ore 23.59 di domenica 9 aprile. La Curva A ha emesso un comunicato che vi proponiamo di seguito in cui gli ultras criticano la De Laurentiis in merito alla modalità di vendita dei biglietti.