Bloccato Miretti! La richiesta della Juve e la strategia del Napoli: le cifre

Un altro centrocampista: servirà anche questa figura per completare il ricco mercato. Il Napoli ha un’intesa di massima con l’entourage di Fabio Miretti, 22 anni il 3 agosto, centrocampista di proprietà della Juventus che il ds Manna conosce decisamente bene. Miretti, jolly della mediana, è reduce dal prestito al Genoa: 25 presenze e 3 gol nell’ultimo campionato. La richiesta della Juventus è di 10-12 milioni, per il Napoli è un profilo gradito, una potenziale operazione da sviluppare - nel caso - più avanti. Una semplice idea, al momento. Le priorità oggi sono altre. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Il Napoli d'altronde cerca un sesto centrocampista per completare il reparto. Prima della conferma di Anguissa aveva messo nel mirino anche Musah del Milan, poi operazione sospesa anche per i costi. Adesso spunta Miretti come sesto centrocampista per completare il reparto. Valutazioni in corso da parte del Napoli che però prima lavora ad altre operazioni come il terzino, l'attaccante, l'esterno offensivo e il portiere.