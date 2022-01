Bologna-Napoli 0-2, le pagelle: finalmente Lozano! Fabian, Lobo, Zielu: che qualità!

Meret 6,5 - Un paio di interventi non impossibili nel primo tempo, poca gestione dal basso e nella ripresa forse ancora meno perché il Bologna raramente si fa vedere nell'area azzurra.

Di Lorenzo 6,5 - Si conferma il giocatore di movimento più impiegato in Europa con un'altra gara per intero, ma senza dare alcun segno di cedimento. Attento, sempre applicato, incolpevole su quelle poche azioni che partono dal suo lato.

Rrahmani 6,5 - Giornata relativamente tranquilla, chiudendo diversi interventi non impossibili ma dando grande sicurezza alla squadra, come ormai da mesi. Sul tiro di Dominguez si ritrova in mezzo a due e non può fare altro che arrivare un pizzico in ritardo.

Jesus 6,5 - Un solo errore in uscita che poi porta Dominguez al tiro, ma all'interno di una prova solida. Sempre aggressivo in anticipo ed in una circostanza sganciandosi anche in supporto all'azione. Con la linea molto alta, il Napoli dimostra di fidarsi molto della sua velocità nello scappare eventualmente all'indietro

Mario Rui 6,5 - Partecipa al giro-palla e fin quando il Napoli è in possesso la partita esalta le sue qualità tecniche. Non spinge tantissimo, ma non c'è bisogno col Napoli costantemente nella metà campo offensiva e trovando spesso il varco centrale.

Lobotka 6,5 - Un solo errore, in cui viene preso in mezzo e parte l'azione del Bologna, ma nell'ambito di una partita pazzesca giocando un'infinita di palloni, quasi sempre di prima e mandando a vuoto la pressione rossoblù.

Fabian 7,5 - Il raddoppio fotografa l'enorme qualità che mette a disposizione della squadra, prima sbloccando l'azione ed eludendo la pressione del Bologna, poi attaccando anche lo spazio e dettando il movimento a Zielinski ed infine per dosare alla perfezione l'assist per Lozano. Pura accademia fino alla fine, esaltandosi nel gioco corto. Non ha i 90', chiaramente, e cala nel finale (dall'86' Petagna sv)

Elmas 6,5 - Non mancano un po' di scelte sbagliate, andando al tiro con tanti compagni liberi o puntando l'uomo quando non c'era bisogno, ma è autore comunque di buone giocate e serve l'assist per il gol di Lozano che sblocca la partita. Cala alla distanza, soffrendo i 120 minuti di giovedì (dall'86' Ghoulam sv)

Zielinski 7 - Torna giusto in tempo per la partita, prendendo il treno da solo in mattinata dopo il Covid, e si ritrova in campo disputando anche una buonissima partita. Quando punta l'area il Bologna prova a negargli il tiro, ma si liberano spazi enormi per i compagni (dal 80' Demme sv)

Lozano 8 - Cercava il gol che mancava addirittura dalla respinta sul rigore di Firenze, ne trova addirittura due. Il primo sembrava questione di minuti perché inizia molto bene la gara, quasi propiziando un rigore e poi puntando spesso l'uomo con convinzione. Nel secondo si fa trovare pronto sul secondo palo, addirittura fintando il tiro e mandando al bar portiere e difensore (dal 71' Politano sv)

Mertens 6,5 - Viene confermato da Spalletti, giustamente immaginando una grande gara di palleggio, e gestisce tanti palloni tra le linee smistando sempre bene, come quando serve Fabian libero al tiro. Il suo movimento favorisce il primo gol di Lozano e nonostante i 120' è sempre lucido nelle scelte e nella pressione (dal 71' Osimhen 6 - Una ventina di minuti per riprendere confidenza col campo ed i compagni in vista della gara, ma non rinuncia ai duelli aerei sin dalla prima palla alta e sfiora il gol anche di prepotenza mostrando forza nelle gambe)