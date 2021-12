Bomba del Toronto Sun: "Insigne può accettare! Offerta record, più di Giovinco"

Si scalda la pista che potrebbe portare Lorenzo Insigne al Toronto FC. Secondo quanto riferito da Will Forbes e riportato su Toronto Sun, ci sono buone probabilità che Insigne accetti l'offerta da record perché le offerte arrivate dall'Europa sono basse rispetto a ciò che offre Toronto e che è addirittura più alta di quella storica che percepiva Giovinco. Proprio quest'ultimo ha incontrato due volte la dirigenza, ma senza trovare un accordo. Il Toronto è pronto a fare anche spazio a Insigne: ha 3 giocatori designati (ovvero oltre il tetto salariale deciso dalla Lega) che sono Pozuelo, Altidore e Soteldo ma proverà a cedere uno tra gli ultimi due in modo anche da ricostruire dopo una stagione deludente finita col penultimo posto in Eastern Conference.