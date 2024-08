Ultim'ora Brescianini-Napoli, domani le visite mediche a Villa Stuart: cifre e dettagli

Vi avevamo raccontato di Marco Brescianini escluso dai convocati del Frosinone per la sfida di quest'oggi in Coppa Italia ed in effetti l'operazione, definita da tempo, domani potrà concretizzarsi con le visite mediche. Dopo l'accordo raggiunto con il Brentford per la cessione di Cajuste, il Napoli ha chiuso con il Frosinone ed il centrocampista già domani è atteso per le visite mediche a Villa Stuart.

Antonio Conte potrà dunque aggiungere il centrocampista, tra le rivelazioni dell'ultimo campionato con 4 gol, alle spalle di Lobotka e Anguissa con ogni probabilità già per il match col Verona. L'operazione - riferisce Fabrizio Romano - s'è conclusa sulla base di 1mln di euro per il prestito e 11mln di euro per l'obbligo di riscatto.