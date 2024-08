Ufficiale Frosinone, Brescianini out dai convocati: l'addio e il Napoli sono vicini

Marco Brescianini al passo d'addio e sempre più vicino al Napoli: il centrocampista infatti non è stato convocato da Vincenzo Vivarini, allenatore del Frosinone, per la gara di Coppa Italia contro il Pisa. Brescianini, come noto, è obiettivo di mercato del club azzurro e potrebbe a breve unirsi al gruppo di Antonio Conte.

Questa la lista dei convocati del Frosinone.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Minicangeli.

Difensori: Bouabre Evan, Bracaglia, Cittadini, Marchizza, Monterisi, Zaknic.

Centrocampisti: Cangianiello, Cichella, Garritano, Gelli, Haoudi, Vural.

Attaccanti: Ambrosino, Cichero, Cuni, Distefano, Ghedjemis, Kvernadze, Pecorino, Selvini, Sene.