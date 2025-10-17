Buongiorno e Politano titolari o in panchina? La scelta di Conte
Ultime di formazione in vista della partita di domani contro il Torino. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola con riferimento ai due recuperi preziosi per l'allenatore del Napoli. Il primo giorno di scuola, cioè di lavoro al completo. O quasi: a Torino, oltre a Lukaku e Lobotka, mancherà ancora Rrahmani.
Domani, però, il Napoli rivedrà tra i convocati Buongiorno, assente dalla serata contro il Pisa, e soprattutto non farà a meno di Politano: il problema muscolare rimediato contro il Genoa prima della sosta è già superato. Due alfieri in più in lista, insomma, che a meno di clamorose inversioni di tendenza partiranno dalla panchina per poi giocarsi nuove chance martedì in Champions a Eindhoven con il Psv. Ma questa è un’altra storia.
