Napoli-Torino, Conte sorride: Anguissa e De Bruyne tornano tra i convocati

Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne tornano tra i convocati per Napoli-Torino. A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che i due centrocampisti però difficilmente partiranno titolari. Per la prima volta in stagione il Napoli scenderà in campo senza nessuno dei "Fab Four" (Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lobotka) titolare dal 1'. Lo scozzese e lo slovacco restano infatti indisponibili, mentre Anguissa e De Bruyne saranno a disposizione in panchina. Antonio Conte dovrebbe affidarsi a Gilmour ed Elmas a centrocampo, con Politano e Spinazzola sugli esterni.

La probabile formazione del Napoli

Il tecnico azzurro dovrebbe confermare il tridente offensivo con Hojlund al centro, affiancato da Vergara e Alisson Santos ai lati, mentre il reparto difensivo registra due cambi rispetto alla vittoria contro l'Hellas Verona firmata Romelu Lukaku: Milinkovic-Savic tra i pali e Olivera nel terzetto difensivo al posto di Beukema.

La probabile formazione del Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson. Allenatore: Antonio Conte.