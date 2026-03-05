Napoli specialista dei gol di testa: solo un’altra squadra fa meglio in Serie A

Il weekend di Serie A prende il via con il match tra Napoli e Torino. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il successo nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona, deciso dal gol di Romelu Lukaku al 95′, il primo della stagione per l’attaccante belga, fermato da un infortunio nel precampionato. I granata, invece, nell’ultimo turno hanno battuto la Lazio di Maurizio Sarri 2-0, grazie alle reti di Simeone e Duván Zapata.

Napoli specialista dei gol di testa

Il Napoli si conferma temibile anche sui calci piazzati: gli azzurri hanno segnato nove gol di testa in questo campionato, meno solo dell’Inter con 14 e al pari della Juventus. Con questo fondamentale, la squadra di Antonio Conte potrebbe realizzare almeno 10 reti per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni: dal 2021/22, il totale si era fermato a nove soltanto nel 2024/25, sottolineando la continuità della squadra nel rendersi pericolosa in area avversaria.