Il Torino sfida il Napoli e cerca il bis stagionale: non succede da 17 anni
Il weekend di Serie A si apre con il match tra Napoli e Torino. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il successo nell’ultima giornata contro l’Hellas Verona, deciso dal gol di Romelu Lukaku al 95′, il primo della stagione per l’attaccante belga, fermato da un infortunio nel precampionato. I granata, invece, nell’ultimo turno hanno superato la Lazio di Maurizio Sarri 2-0, grazie alle reti di Simeone e Duván Zapata.
Torino a caccia del bis stagionale
Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09. Dall’altra parte, i partenopei non restano due match consecutivi senza segnare contro i granata nella competizione dal 2019, sottolineando la continuità realizzativa della squadra di Antonio Conte nelle sfide con il Torino.
