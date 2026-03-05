Serie C, il Benevento vola verso la promozione! Incubo Salernitana, ko a Caserta
Sono terminate le partite del Girone C di Serie C che mettono la parola fine al trentesimo turno di campionato. La partita più attesa, quella tra Benevento e Catania, finisce 2-1 per i sanniti con una rete di Mignani all'85'. La Salernitana prosegue il suo periodo da incubo: perde il derby sul campo della Casertana e viene scavalcata in classifica dal Cosenza. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.
SERIE C - 30ª GIORNATA
GIRONE C
Casarano-Siracusa 0-0
Giugliano-Monopoli 1-0
18' Zammarini
Latina-Sorrento 1-0
40' Lipani
Picerno-Atalanta U23 1-0
40' Pugliese
Altamura-Foggia 1-0
72' Curcio
Audace Cerignola-Trapani 4-2
10' Ruggiero, 30' Gambale, 39' Paolucci, 45'+9' Celeghin, 76' Gambale, 83' Vazquez
Benevento-Catania 2-1
22' Lunetta, 25' Lamesta, 85' Mignani
Casertana-Salernitana 1-0
37' Butic
Crotone-Cavese 2-0
25', 52' Gomez
Potenza-Cosenza 1-4
4', 54' Emmausso, 27' Selleri, 39' Florenzi, 68' Dametto
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva
