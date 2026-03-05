Napoli-Torino di venerdì, è successo solo una volta in Serie A: il precedente

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:50Notizie
di Francesco Carbone

Il weekend di Serie A si apre con il match tra Napoli e Torino, in programma domani sera alle ore 20:45 al Maradona. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il successo nell’ultima giornata contro il Verona, deciso dal gol di Lukaku al 95′. I granata, invece, nell’ultimo turno hanno superato la Lazio di Maurizio Sarri 2-0, grazie alle reti di Simeone e Zapata.

Curiosità statistica: il precedente del venerdì

Napoli e Torino vantano un solo precedente in Serie A disputato di venerdì, risalente all’8 marzo 2024, quando la sfida allo stadio Maradona terminò 1-1. In quell’occasione, Khvicha Kvaratskhelia rispose al vantaggio iniziale di Antonio Sanabria.