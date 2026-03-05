Italia, Sky anticipa i possibili convocati di Gattuso: torna Spinazzola, out Vergara e Meret
La redazione di Sky Sport, in un approfondimento dedicato ai playoff mondiali, ha ipotizzato i giocatori che il CT Gattuso potrebbe convocare per le sfide decisive. L’attenzione è puntata sulla semifinale contro l’Irlanda del Nord e sull’eventuale finale, con alcune novità rispetto alle precedenti chiamate. Tra i nomi in evidenza, potrebbe esserci anche Marco Verratti, assente dalla Nazionale dallo scorso giugno 2023.
Lista dei potenziali convocati e programma delle partite
Sky Sport scrive: "A tre settimane dall'inizio dei playoff Mondiali, si cominciano a ipotizzare quali saranno i giocatori chiamati da Gattuso per la partita contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale. Nelle scelte del Ct potrebbe rientrare anche Marco Verratti, che non gioca in Nazionale dal giugno 2023, mentre viaggia verso la prima chiamata Palestra: ecco i possibili convocati in Azzurro”. Di seguito i giocatori che potrebbero essere convocati dal ct Gattuso:
Portieri:
GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)
GUGLIELMO VICARIO (Tottenham)
MARCO CARNESECCHI (Atalanta)
ELIA CAPRILE (Cagliari)
Difensori:
ALESSANDRO BASTONI (Inter)
GIANLUCA MANCINI (Roma)
RICCARDO CALAFIORI (Arsenal)
ALESSANDRO BUONGIORNO (Napoli)
MATTEO RUGGERI (Atletico Madrid)
FEDERICO DIMARCO (Inter)
ANDREA CAMBIASO (Juventus)
LEONARDO SPINAZZOLA (Napoli)
MARCO PALESTRA (Cagliari)
Centrocampisti:
SANDRO TONALI (Newcastle)
NICOLÒ BARELLA (Inter)
DAVIDE FRATTESI (Inter)
BRYAN CRISTANTE (Roma)
MANUEL LOCATELLI (Juventus)
NICCOLÒ PISILLI (Roma)
MARCO VERRATTI (Al-Duhail)
Attaccanti:
MOISE KEAN (Fiorentina)
MATEO RETEGUI (Al-Qadsiah)
FRANCESCO PIO ESPOSITO (Inter)
GIANLUCA SCAMACCA (Atalanta)
GIACOMO RASPADORI (Atalanta)
MATTEO POLITANO (Napoli)
RICCARDO ORSOLINI (Bologna)
GLI ALTRI NOMI - “Tra i potenziali convocati occhio anche a Nicolò Zaniolo, protagonista di una stagione positiva a Udine. In Nazionale (con cui ha uno score di 2 reti in 19 partite) non viene convocato da ottobre 2024, mentre la sua ultima presenza risale al marzo dello stesso anno. Sempre in attacco ha delle chance anche Federico Chiesa (ultima convocazione a novembre 2023), mentre pare più defilato Domenico Berardi (assente in Nazionale dal giugno 2024)".
Questo il programma che attende gli Azzurri:
Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord - giovedì 26 marzo alle 20.45, a Bergamo
Eventuale finale: Galles/Bosnia vs ITALIA - martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare), in trasferta
