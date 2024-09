Ufficiale Cagliari-Napoli, le formazioni: Conte attua due cambi, prima da titolare per Lukaku. C'è Gaetano

Manca meno di un'ora al fischio d'inizio di Cagliari-Napoli, match valevole per la quarta giornata di Serie A. All'Unipol Domus gli azzurri vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva, una chimera negli ultimi tempi. Sono note le formazioni ufficiali. Antonio Conte attua due cambi rispetto all'ultimo match con il Parma: Spinazzola per Olivera sulla sinistra, ma soprattutto Lukaku - alla prima da titolare - al posto di Raspadori, ovviamente da centravanti.

Per il resto tutto confermato. McTominay e Gilmour cominciano dalla panchina, in mediana ci sono ancora Anguissa e Lobotka. Stesso discorso per Neres, arma a gara in corso per l'allenatore salentino: Politano completa il reparto. Infine Kvaratskhelia: la botta subita in nazionale è stata completamente assorbita, come già anticipato, ed eccolo a completare il reparto. Prima da titolare in casa Cagliari per Gaetano.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola A disposizione: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, McTominay, Marin, Olivera, Simeone, Zerbin, Ngonge, Raspadori, Folorunsho