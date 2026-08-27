Podcast Musso-Napoli, Braglia approva: "Ideale per Meret! Milinkovic è un ostacolo..."

vedi letture

Simone Braglia a Radio Tutto Napoli: le critiche (difficili da comprendere) ad Alex Meret, l'idea scambio Musso-Milinkovic, la sfida contro Butez

Simone Braglia, ex portiere del Como e oggi allenatore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

La situazione portieri in casa Napoli: Meret continua a ricevere critiche, soprattutto per gli errori con i piedi come quello contro il Genoa. Come la vedi?

"Sapete come la penso: il portiere deve parare. Nulla toglie al fatto che nella modernità del calcio possa avere dimestichezza con i piedi, però limitatamente a certe situazioni, perché le valutazioni sono sempre di responsabilità del portiere. Io credo che Meret sia un ottimo portiere: dopo Donnarumma reputo che sia lui il suo erede, per stile e per carattere. A Napoli ha avuto molto meno di quello che avrebbe meritato. Non capisco queste continue rimostranze e dubbi sulle sue capacità, nonostante sia un portiere che con tutte le perplessità del caso ha vinto due scudetti, anche per merito suo."

Si parla di uno scambio Milinkovic-Savic-Musso con l'Atletico Madrid. Musso arriverebbe a fare cosa al Napoli?

"Musso sarebbe l'alternativa ideale. È un portiere che ha giocato da titolare all'Udinese, ha dimostrato di poter stare tra i pali con qualsiasi squadra davanti. È un secondo portiere di alta affidabilità. Sarebbe buona norma che questo scambio avvenga, perché Milinkovic-Savic rischia di essere solo un ostacolo di serenità e fonte di ulteriori polemiche nel contesto napoletano. Il portiere è un ruolo di responsabilità: più è sereno e più rende, quindi mi auguro che al Napoli avvenga questo scambio."

Domenica al Maradona c'è Napoli-Como. Tra i pali ci sono Meret e Butez, due portieri molto diversi. Che tipo di portiere si ritroverà di fronte il Napoli?

"Sono due portieri completamente diversi. Butez per quanto riguarda l'impostazione dal basso è in questo momento, secondo me, il miglior portiere della Serie A insieme a Sommer, che purtroppo è andato via dall'Inter. Per il Napoli sarà difficile arrivare a tirare in porta al Como se non per qualche errore dei difensori: i dati statistici dell'anno scorso lo confermano, è uno dei portieri che parava meno, segno che le squadre avversarie arrivano poco a tirare in porta. Il Napoli deve concentrarsi sul gioco in velocità del Como e su questa impostazione di Fabregas che non permette agli avversari di arrivare facilmente alla conclusione. Perché se ci arrivassero, qualche perplessità su Butez ce l'avrei."

Che Napoli può diventare quello di Allegri? Cosa ti aspetti da lui sulla panchina azzurra?

"Dopo l'Inter, e penso anche dopo la Roma e il Como, il Napoli ha la rosa qualitativamente più alta della Serie A: è una rosa collaudata, che arriva da percorsi di alta classifica, e può combattere per la vittoria del campionato. L'unico dubbio che mi pongo è se Allegri abbia quella voglia e quelle capacità per impostare una squadra così valente dal punto di vista qualitativo e portarla il più avanti possibile in Champions League. Le ultime annate di Allegri sono state, senza nulla togliere a quanto ha vinto in carriera, deficitarie dal suo punto di vista. L'unico dubbio è se abbia ancora quelle capacità caratteriali che aveva quando vinceva, perché oggi il Napoli vale quegli scudetti che Allegri vinse con la Juventus, quando aveva una squadra stratosferica, e quelli vinti al Milan quando c'era una dirigenza solida. Ci sono però tutte le premesse per auspicare che il Napoli possa combattere sia in Champions che in campionato. Bisogna vedere se l'allenatore ha gli stimoli giusti per far vincere ancora il Napoli, perché le qualità ci sono." ---