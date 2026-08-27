Ultim'ora Mazzocchi, avanza il Cagliari! Sky: pista concreta con l'addio di Zappa

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Calciomercato Napoli, Pasquale Mazzocchi può dire addio: sempre più concreta l'ipotesi Cagliari, che dovrà sostituire Zappa

Il Cagliari avanza per l'operazione Pasquale Mazzocchi. Con l'arrivo di Costantino Favasuli, il laterale del Napoli è finito ai margini del progetto e se dovesse rimanere finirebbe quasi certamente fuori dalla lista. Così, si sta cercando una sistemazione per lui: stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky Sport, il club sardo rappresenta una pista che si fa sempre più calda. Gabriele Zappa è prossimo al trasferimento all'Hellas Verona ed ecco che il Cagliari potrebbe poi fiondarsi su Mazzocchi.