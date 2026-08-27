Sorteggio Champions League, si parte: il Napoli pesca il Man City!
18:38 - Le avversarie del PSG
Prima fascia: Barcellona (casa), Man City (trasferta)
Seconda fascia: Roma (casa), Aston Villa (trasferta)
Terza fascia: Galatasaray (casa), Villarreal (trasferta)
Quarta fascia: Slovan Bratislava (casa), Como (trasferta)
18:37 - Le avversarie dell'Atletico Madrid
Prima fascia: Bayern (casa), Liverpool (trasferta)
Seconda fascia: Man United (casa), PSV (trasferta)
Terza fascia: Fenerbahce (casa), Bodo (trasferta)
Quarta fascia: Viking (casa), Stoccarda (trasferta)
18:35 - Le otto avversarie del Barcellona
Prima fascia: Man City (casa), PSG (trasferta)
Seconda fascia: Aston Villa (casa), Sporting CP (trasferta)
Terza fascia: Feyenoord (casa), Galatasaray (trasferta)
Quarta fascia: Como (casa), Sabah (trasferta)
18:34 - Le otto avversarie dell'Inter
Prima fascia: Liverpool (casa), Real Madrid (trasferta)
Seconda fascia: Club Brugge (casa), Borussia Dortmund (trasferta)
Terza fascia: Shakhtar (casa), Feyenoord (trasferta)
Quarta fascia: Feyenoord (casa), Slovan Bratislava (trasferta)
18:33 - Ecco le avversarie del Manchester City
Prima fascia: PSG (casa), Barcellona (trasferta)
Seconda fascia: Sporting (casa), Porto (trasferta)
Terza fascia: Napoli (casa, quindi all'Etihad Stadium), Lipsia (trasferta)
Quarta fascia: AEK (casa), Lens (trasferta)
18:31 - Si comincia con le otto avversarie del Real Madrid
Prima fascia: Inter (casa), Arsenal (trasferta)
Seconda fascia: PSV (casa), Roma (trasferta)
Terza fascia: Lipsia (casa), Shakhtar (trasferta)
Quarta fascia: LASK (casa), AEK (trasferta)
18:24 - Terminata la premiazione di Henry, sale sul palco Giorgio Marchetti. Il dirigente UEFA introduce il sorteggio, che come al solito sarà effettuato da lui.
18:12 - Sul palco sale l'ex attaccante Thierry Henry, rapidamente introdotto da Ceferin per ricevere un premio speciale. Anticipato da un filmato che ne ripercorre le migliori gesta in carriera.
18.08 - Marquinhos interviene con un video messaggio dopo la vittoria del premio Fair Play per la scorsa Champions League.
18.06 - A fare gli onori di casa è il presidente Uefa Ceferin.
18.00 - Comincia ufficialmente il sorteggio della Champions League. Si parte con l'inno cantato e suonato dall'orchestra.
16.30 - Il sorteggio per la fase a girone unico della Champions League 2026-27 è in programma oggi, giovedì 27 agosto, dalle ore 18:00 (italiane) al Grimaldi Forum di Monte Carlo.
16.25 - Col nuovo format il ranking posiziona i 36 club nelle 4 fasce come sempre, ma affrontando due rivali per fascia, non incide come in passato. Nella prima fase a girone unico, ogni club affronterà in tutto otto avversarie (appunto due per ogni urna). Ogni club affronterà quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra nella fase campionato. E non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione.
1ª FASCIA
Bayern Monaco
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcellona
Atletico Madrid
2ª FASCIA
Borussia Dortmund
Roma
Sporting CP
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
Psv Eindhoven
3ª FASCIA
Feyenoord
Lille
Fenerbahce
Bodo/Glimt
Napoli
RB Lipsia
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
4ª FASCIA
Slavia Praga
Slovan Bratislava
Stoccarda
Aek
Lask
Como
Lens
Sabah
Viking
Champions League 2026-27: le date della prima fase
1ª giornata: 8-10 settembre 2026
2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
4ª giornata: 3-4 novembre 2026
5ª giornata: 24-25 novembre 2026
6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
8ª giornata: 27 gennaio 2027
Amici di Tuttonapoli, benvenuti al live testuale del sorteggio del 'Leaghe Phase' di Champions League, la prima fase della massima competizione europea.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Como
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro