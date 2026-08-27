Allegri: "Napoli altamente competitivo già così! De Bruyne straordinario! Su Badiashile e Favasuli..."

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista in cui si è soffermato anche su vari singoli: da De Bruyne a Hojlund.

Massimiliano Allegri traccia la rotta del suo Napoli. Intervistato da DAZN, il tecnico ha spiegato quali saranno le ambizioni della squadra: "Credo che l'importante sia arrivare a marzo nelle migliori condizioni. E quali sono? Essere dentro tutte e tre le competizioni: campionato, Champions e Coppa Italia. Poi a marzo si decide la stagione e lì bisogna essere pronti". Allegri ha poi elogiato quanto trovato al suo arrivo: "Ho trovato un gruppo straordinario sotto l'aspetto tecnico e morale. Ho ereditato una squadra ben allenata. Con Antonio Conte hanno fatto due anni straordinari, hanno vinto lo scudetto e una Supercoppa. La rosa è già altamente competitiva".

Allegri: "Napoli vive per la squadra, dobbiamo portare risultati"

Il tecnico ha parlato anche del rapporto con la città: "Napoli è una città passionale, che vive per il Napoli. Dobbiamo mettere grande serietà professionale e soprattutto grande entusiasmo per cercare di portare a casa dei risultati". Poi un passaggio sui nuovi acquisti: "Sono arrivati Favasuli e Badiashile, uno giovane e l'altro con esperienza internazionale. Si stanno integrando in un gruppo già forte".

"De Bruyne straordinario. Hojlund deve trovare serenità sotto porta"

Infine, Allegri si è soffermato su due uomini chiave: "De Bruyne è un giocatore straordinario, basta vederlo giocare a calcio. L'importante è che tutti si mettano a disposizione e al servizio della squadra". Su Rasmus Hojlund: "Credo abbia margini di miglioramento importanti, soprattutto sotto porta, dove deve trovare un po' di serenità e tranquillità nella finalizzazione. È un giocatore che lavora molto per la squadra e ha ancora tanto tempo davanti per migliorare".