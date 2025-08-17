Infortunio Lukaku, Romano: "Napoli, primi contatti per un 9. Non sarà grande investimento"

L’infortunio di Romelu Lukaku, come vi stiamo raccontando, rischia di tenerlo fuori più del previsto. In atteso dell’esito dettagliato degli esami, il Napoli è pronto a tornare sul mercato per un altro centravanti per non restare con il solo Lorenzo Lucca su più competizioni. Ne ha parlato anche l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano:

“Forse il Napoli dovrà fare un altro investimento perché non arrivano buone notizie per Lukaku. Lo stop rischia di essere relativamente lungo, non lunghissimo, ma serio. Il Napoli comunicherà l’entità dell’infortunio, ma con un verdetto poi si prenderà una decisione, ma vi posso dire che il Napoli ha iniziato a chiamare diversi agenti e club per capire la situazione di alcuni attaccanti. Non mi aspetto un grande investimento, il Napoli ha già preso Lucca, Lukaku non starà fuori tutta la stagione, valuteranno ma il Napoli ha iniziato a chiamare e accendiamo questa spia per l’attaccante anche se il Napoli era già impegnato sul fronte Diouf, Juanlu, Elmas e diverse cose da sistemare”.