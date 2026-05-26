Italiano-Napoli, retroscena da Bologna: "C'è un indizio chiaro di un suo collaboratore"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Alessandro Mossini, del Corriere di Bologna: "Vincenzo Italiano vuole proseguire con il Bologna? Ha un altro contratto con il Bologna. Italiano vuole una squadra in grado di competere per i piazzamenti che valgono le coppe. La carriera di Italiano racconta di un professionista che non ha mai sbagliato una stagione. E credo neanche quest'anno. Un altro anno a Bologna rischia di far calare un po' l'hype su Italiano.

C'è un altro indizio che a me fa propendere l'idea che Italiano lasci il Bologna. Si tratta di Marco Turati, ex collaboratore di Italiano allo Spezia e alla Fiorentina, e che non ha seguito Italiano a Bologna. Ha fatto la Serie C con il Siracusa. Stava per firmare a Renate. Il giorno prima di firmare con il Renate, ha detto che ha ricevuto una chiamata per uno staff in cui già era stato. E ovviamente è stato nello staff di Italiano. Se Italiano resta a Bologna, può perdere un collaboratore e inserire Turati nello staff. Ma dovrà concordare con la società un rinnovo dello staff, perché non può inserire un collaboratore con un contratto già esistente. E il Bologna ha fatto capire di voler contenere i costi per questa stagione. E questo mi fa pensare che qualcosa sta bollendo in pentola.

Quella frase di De Laurentiis in conferenza sul futuro allenatore del Napoli non mi ha fatto pensare ad Allegri, la rosa non è proprio adatta a lui. Se penso al 4-3-3 di Italiano, con Santos e Neres o Noa Lang o ancora Beukema. L'ambiente di Bologna com'è stato con Italiano? Il mister ha portato un trofeo, non si vedeva da 50 anni. È diventato quasi un nemico perché ha avuto l'ardire di chiedere garanzie. Un po' come successo con Thiago Motta. Il Bologna ha avuto molte sconfitte interne. Nel finale di stagione, quando si è capito che il ciclo potesse finire, è arrivata qualche critica che ha fatto storcere il naso allo stesso Italiano. Qualcosina nell'ultimo periodo si è rotto. E questo può aver inciso. Chi può portarsi dietro? Secondo me nessuno. Rowe può andare in Inghilterra"