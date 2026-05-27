Italiano, accettati i piani del Napoli! Mediaset: “Mercato passerà da 300mln a 50…”

vedi letture

Sempre secondo il portale, l’intesa economica prevederebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli sarebbe ormai a un passo dalla definizione dell’accordo con Vincenzo Italiano che sarà il prossimo tecnico al 99%. Il tecnico, reduce dall’esperienza sulla panchina del Bologna, sarebbe pronto a raccogliere l’eredità di Antonio Conte con un contratto biennale più opzione unilaterale del club per una terza stagione.

Sempre secondo il portale, l’intesa economica prevederebbe un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, legati anche alla qualificazione in Champions League. Una proposta che avrebbe convinto l’entourage dell’allenatore rossoblù nel corso dell’incontro andato in scena martedì a Roma con il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Nel summit si sarebbe parlato anche della costruzione della nuova squadra. Sportmediaset riferisce che il Napoli avrebbe illustrato il progetto tecnico basato sulla valorizzazione della rosa già presente e sul possibile reintegro di alcuni calciatori rientranti dai prestiti, come Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, profili che non rientravano nei piani di Conte. Sul tavolo anche il budget destinato al mercato: tra i 50 e i 60 milioni di euro per tre o quattro innesti, una cifra decisamente più contenuta rispetto ai quasi 300 milioni investiti durante il biennio dell’ex tecnico azzurro.