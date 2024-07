Calciomercato Napoli, il borsino: tutto su acquisti, cessioni, rinnovi e trattative

E' partito ufficialmente il mercato e parte così anche il nostro borsino per accompagnarvi in questa lunga sessione estiva. Nove giorni al ritiro, una settimana al raduno a Castel Volturno ed il Napoli è pronto ad una prima accelerata sul mercato dopo il primo arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid (nei prossimi giorni le visite mediche). Terminati gli Europei, il club partenopeo in primis vuole chiudere i due casi principali di inizio estate, dopo le parole categoriche di Antonio Conte sulla loro permanenza: per Giovanni Di Lorenzo la situazione è cambiata rispetto alle scorse settimane ed i segnali social non sono passati inosservati ai tifosi che però si attendono un'uscita pubblica dopo il clamore del mese scorso (e potrebbe esserci martedì). Per Kvicha Kvaratskhelia il Napoli è stato chiaro: resta in ogni caso, non c'è possibilità di approdo al Psg e quindi meglio per lui accettare l'adeguamento del contratto (con l'inserimento di una clausola per rinviare i discorsi alla prossima estate), ma il georgiano ha rinviato il sì (a circa 5mln di euro) anche se l'uscita dagli Europei dovrebbe accelerare i discorsi. Attesi sviluppi a breve.

Il primo obiettivo resta sempre Alessandro Buongiorno, ma l'idea del Napoli è di intervenire per altri due difensori dopo Rafa Marin. Il ds Manna quest'oggi ha incontrato di nuovo gli agenti del difensore del Torino per blindare l'accordo e preparare l'offerta decisiva per strappare il difensore a Cairo. In ogni caso però non ci sarebbe nel primo ritiro estivo, avendo iniziato il periodo di vacanze post-Europei, e quindi l'urgenza è provare a sbloccare in primis quei giocatori che potrebbero aggregarsi subito al gruppo di Antonio Conte. E' il caso di Hermoso, svincolato dall'Atletico, e Spinazzola, libero dopo la scadenza del contratto con la Roma. Per il primo c'è l'insidia araba: la scelta è del giocatore dopo che il Napoli ha trovato anche l'accordo con le commissioni ma deve rilanciare sull'ingaggio. Per l'ex giallorosso, altro nome gradito a Conte, il Napoli s'è avvicinato alle richieste del procuratore con un biennale e non sembrano esserci ostacoli. L'attesa è per capire il futuro di Osimhen, la chiave di tutta l'estate del Napoli: ad oggi non sembra avere pretendenti disposte ad andare oltre la tripla cifra della clausola rescissoria. Per la sostituzione la prima scelta di Conte resta Romelu Lukaku, ed il Napoli spera sia vero anche il contrario: proprio la volontà del belga di ritrovare quello che ha definito "il miglior allenatore avuto in carriera" può sbloccare l'affare (e frenare anche il Milan). Il Chelsea ad oggi chiede la cifra della clausola da oltre 40mln di euro, ma più avanti - di fronte alla volontà del giocatore - il Napoli potrebbe strappare condizioni migliori. In uscita Mario Rui è fuori dal progetto ed attende proposte dal Portogallo, Zanoli è vicino al Genoa, su Gaetano sono in attesa Parma e Cagliari, ma per gran parte delle seconde linee in uscita l'ok di Conte arriverà solo dopo Dimaro

IN ENTRATA

Popovic 100% (svincolato)

Rafa Marin 99% (a titolo definitivo, Real Madrid)

Buongiorno 50% (a titolo definitivo, Torino)

Spinazzola 50% (svincolato)

Lukaku 30% (Chelsea)

Hermoso 20% (svincolato)

Dovbyk 5% (Girona)

Vanderson 5% (Monaco)

IN USCITA

Demme 100% (svincolato)

Zielinski 100% (svincolato)

Idasiak 100% (svincolato)

Gollini 100% (fine prestito)

Traoré 100% (fine prestito)

Dendoncker 100% (fine prestito)

Vergara 100% (rinnovo prestito, Reggiana)

Obaretin 90% (in prestito)

Ambrosino 90% (in prestito)

Sgarbi 90% (in prestito)

Popovic 90% (in prestito)

Cheddira 90%

Osimhen 90%

Mario Rui 90%

Zanoli 90%

Contini 80%

Gaetano 70%

Ostigard 70%

Zerbin 70%

Simeone 50%

Juan Jesus 40%

Natan 30%

Lindstrom 20%

Di Lorenzo 10%

Kvaratskhelia 5%

Politano 5%

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Caprile

DIFESA: Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Natan, Mazzocchi

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Folorunsho

ATTACCO: Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA :

2029 - Popovic, Zanoli

2028 - Di Lorenzo (+1), Raspadori, Natan, Caprile, Cajuste, Lindstrom, Zerbin, Ngonge, Cheddira

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Kvaratskhelia, Olivera, Mazzocchi (+1), Politano

2026 - Mario Rui, Osimhen, Ostigard, Simeone (+1)

2025 - Contini, Gaetano, Juan Jesus (+2), Anguissa (+2), Meret

(anni di opzioni a favore del club)

