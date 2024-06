Rafa Marin al Napoli è solo questione di tempo: visite mediche prima di Dimaro

TuttoNapoli.net

vedi letture

Oggi alle 15:00 Calciomercato Napoli di di

Mirko Calemme, giornalista, corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo AS, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli