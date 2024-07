Napoli-Hermoso, c'è ottimismo ma anche distanza: la forbice sull'ingaggio

vedi letture

A riferirlo è la redazione di Tuttomercatoweb.

Mario Hermoso è uno dei difensori più ambiti del calciomercato estivo. Dopo la scadenza contrattuale con l'Atletico Madrid, il centrale spagnolo sta vagliando diverse ipotesi per il suo futuro. Il Napoli è decisamente interessato al suo acquisto, proprio perché a parametro zero. C'è però una distanza abbastanza corposa fra l'offerta - un triennale da 3,5 milioni - alla richiesta, visto che Hermoso vuole capitalizzare il suo status, chiedendo 5 milioni all'anno per tre stagioni.

Una situazione quindi di stallo e che verrà limata, possibilmente, nei prossimi giorni. L'intenzione di giocare in Serie A c'è, così come ottimismo da parte del Napoli di chiudere la trattativa. La distanza però c'è ancora e non sarà semplice capire chi cercherà di abdicare dalla propria posizione. Hermoso nella scorsa stagione ha giocato 45 partite - 31 nella Liga e 9 in Champions League - di fatto ricoprendo una posizione da titolare nonostante l'ultimo anno di contratto che gli era rimasto.

Ha un valore di circa 25 milioni di euro e potrebbe quindi essere una plusvalenza. Il problema non sono - come sottolineato da più parti - le commissioni per gli agenti, bensì la forbice fra la richiesta del calciatore e il Napoli stesso, comunque deciso ad affondare il colpo nei prossimi giorni. A riferirlo è la redazione di Tuttomercatoweb.