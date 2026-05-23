Chi dopo Conte? Nel nostro sondaggio Italiano straccia tutti! Allegri flop, è sotto Grosso

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Da sottolineare come una fetta consistente di giudizi preferirebbe virare su altri nomi non presenti nella lista. Il sondaggio è ancora aperto

Nel sondaggio di TuttoNapoli.net per il dopo Antonio Conte, una gran parte dei tifosi del Napoli ha le idee ben chiare: oltre il 35% dei voti porta il nome di Vincenzo Italiano che sta stracciando i "concorrenti".

Il secondo favorito è Maurizio Sarri che sfiora il 20% di preferenze, mentre è un flop Massimiliano Allegri che con il 10% è sotto anche a Fabio Grosso. Da sottolineare come una fetta consistente di giudizi preferirebbe virare su altri nomi non presenti nella lista.

Il sondaggio è ancora aperto, puoi votare cliccando qui.

I risultati parziali:

Allegri 7.83 %

Sarri 19.87 %

Italiano 35.91 %

Grosso 9.37 %

Palladino 6.54 %

Altri 20.48 %