Calendario Napoli Champions 2026-27, tutte le date: via con l'Arsenal e si chiude con i Vikings
Sono state finalmente diramate le date della Champions League 2026-27. Il Napoli debutterà al Maradona contro l'Arsenal mentre chiuderà con le ultime due contro le due squadre di quarta fascia: alla settima giornata la sfida contro il Sabah ed all'ultima giornata in casa contro i Vikings. Da segnalare la doppia trasferta di novembre prima sul campo del Porto e poi del Manchester City, prima che poi sulla carta il calendario diventi in discesa. Di seguito date ed orari:
1 giornata - 9 settembre - 21.00 - Napoli-Arsenal
2a giornata - 13 ottobre - 21.00 Villarreal-Napoli
3a giornata - 20 ottobre - 21.00 Napoli-Bodo
4a giornata - 4 novembre - 21.00 - Porto-Napoli
5a giornata - 24 novembre - 21.00 - Man City-Napoli
6a giornata - 8 dicembre - 21.00 - Napoli-Brugge
7a giornata - 20 gennaio - 18.45 - Sabah-Napoli
8a giornata - 27 gennaio - 21.00 - Napoli-Viking
Serie A Enilive 2026-2027
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|Napoli
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