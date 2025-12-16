Lucca-Milan? Da Milano: “E’ un’opzione, ma il profilo in pole per l’attacco è un altro”

I riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. L'avventura azzurra del centravanti italiano non è mai decollata, il minutaggio è basso ed il rientro di Romelu Lukaku è vicino: per questi motivi si fanno sempre più insistenti negli ultimi giorni le voci su un possibile addio a gennaio, con la formula del prestito. Su tutti, i club maggiormente interessati sembrerebbero Roma e Milan. Ne ha parlato a Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini: “Lucca potrebbe rappresentare un'opzione interessante per il Milan, considerando che il suo profilo è stato accostato al club in passato attraverso vari rumors. Tuttavia, al Napoli, con il ritorno di Lukaku, lo spazio per Lucca potrebbe ridursi ulteriormente. Potrebbe essere comunque un'opzione valida per Max. Detto questo, attualmente non risulta sul radar del Milan.

In questo momento, il club rossonero sembra orientato verso Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham e della nazionale, ritenuto forse più idoneo alle esigenze della squadra. L'obiettivo del Milan è infatti trovare un attaccante da sfruttare negli ultimi 20 minuti di gara, una sorta di riserva di lusso. Lucca, invece, potrebbe avere difficoltà ad adattarsi a un ruolo da comprimario: sebbene sia una riserva anche al Napoli, si tratta comunque di un calciatore che richiede continuità e spazio. Per contro, Fullkrug sembrerebbe più incline ad accettare un ruolo meno centrale, utile in specifici momenti della partita, ad esempio per risolvere situazioni complicate con un colpo di testa o per tenere alto il baricentro della squadra. Questo è un aspetto dove attualmente il Milan fatica, soprattutto quando gioca con Leao, Pulisic o Nkunku, nel caso in cui uno dei tre sia indisponibile. Passando a Leao, è improbabile che inizi la partita di giovedì da titolare in vista della Supercoppa. Anzi, questa possibilità può quasi essere esclusa. Recuperarlo già per la panchina rappresenta un traguardo importante per Allegri, considerando che il giocatore non si è allenato regolarmente negli ultimi giorni. Al momento, Leao non è al massimo della forma e definirlo disponibile a mezzo servizio potrebbe persino sembrare generoso. Quest’anno ha subito due infortuni muscolari e non è nella sua migliore condizione fisica”.