Ufficiale Campagna Abbonamenti SSC Napoli, il lancio venerdì dalle 12: tutti i dettagli

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Sul sito ufficiale del Napoli tutti i dettagli sulla campagna abbonamenti del Napoli con il lancio che ci sarà il 10 luglio, venerdì, dalle ore 12. Ecco alcuni dettagli:

Dalla stagione 2026/27, la fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti introdurrà una novità importante.

Durante la prima fase di vendita (Fase 1), tutti gli abbonati 25/26 avranno la possibilità di:

Confermare il proprio posto e la tipologia di abbonamento scelta (20 o 24 gare);

Cambiare posto o settore mantenendo la stessa tipologia di abbonamento (20 o 24 gare);

Cambiare posto o settore e, contestualmente, modificare anche la tipologia di abbonamento, scegliendo tra le formule da 20 o 24 gare.

Tariffe e Riduzioni

Tariffe scontate per tutti gli Abbonati 2025/26 che rinnoveranno, solo ed esclusivamente in Fase di Prelazione (Fase 1)

Sconto medio del 25% applicato sui settori di Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida per gli Under 30

Sconto medio del 50% applicato in tutti i settori per gli Under 14

Benefit abbonamenti FULL

Cambio Utilizzatore

Facoltà di cedere l'utilizzo dell'abbonamento nel corso della stagione sportiva 2026/27 per un massimo di 10 partite in favore di un differente utilizzatore, in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.

Prelazione e Sconto Champions League

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di UEFA Champions League eventualmente disputata successiva alla league phase, esclusa l'eventuale finale.

Prelazione e Sconto Coppa Italia

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di Coppa Italia eventualmente disputata successiva agli ottavi di finale, esclusa l'eventuale finale.

Biglietto Extra

Diritto di precedenza sull'acquisto di un biglietto extra (nei limiti dei posti e dei settori disponibili) per le partite casalinghe di Serie A contro Juventus, Inter, Milan e Roma in favore di un'altra persona, in possesso di Fidelity Card «Fan Stadium Card».

BENEFIT ABBONAMENTO ITALIA

Cambio Utilizzatore

Facoltà di cedere l'utilizzo dell'abbonamento nel corso della stagione sportiva 2026/27 per 5 partite in favore di un differente utilizzatore, in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.

Prelazione e Sconto Champions League

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di UEFA Champions League valida per la league phase.

Prelazione e Sconto Coppa Italia

Diritto di prelazione e sconto per l'acquisto di un biglietto (per il proprio posto) per ciascuna partita casalinga di Coppa Italia eventualmente disputata successiva agli ottavi di finale, esclusa l'eventuale finale.

Per la stagione 2026/2027, l'abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online sul sito sscnapoli.it, sezione «Biglietti». Per l'acquisto dell'abbonamento è obbligatorio il possesso della FIDELITY CARD.

Dopo aver acquistato online il tuo abbonamento, riceverai via mail il tagliando/segnaposto, da portare con te allo stadio. Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: sport.ticketone.it/post-order.

Acquistando online hai la possibilità di rateizzare l'importo del tuo abbonamento.

Ricorda

La SSC Napoli, al fine di tutelare e promuovere la «dimensione sociale del calcio», ha introdotto il «Sistema del gradimento», uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l'accesso agli stadi ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al «codice di condotta» adottato dalle società stesse. Attraverso il «sistema di gradimento», le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini. Consulta il codice di condotta sul sito sscnapoli.it.