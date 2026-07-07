Ufficiale Svelate le 5 amichevoli del Napoli in estate: info, date, orari e diretta tv

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Sono state svelate le cinque amichevoli estive che il Napoli di Allegri disputerà nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro in estate. Gli azzurri di Allegri affronteranno in Trentino l’Arezzo il 22 luglio (ore 18.00) e la Carrarese il 26 luglio (ore 18.00). In Abruzzo, invece, allo stadio Teofilo Patini, saranno giocate le sfide internazionali contro Osasuna (5 agosto), Celta Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto). Tutte le partite saranno visibili su Sky Primafila in pay per view. Ecco il programma completo:

Napoli-Arezzo 22 luglio a Dimaro

Napoli-Carrarese 26 luglio a Dimaro

Napoli-Osasuna 5 agosto a Castel di Sangro

Napoli-Celta Vigo 8 agosto a Castel di Sangro

Napoli-Aris 12 agosto a Castel di Sangro