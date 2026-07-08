Lukaku torna uomo mercato, ma Allegri stoppa l'addio: ha un'idea per l'estate

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Il futuro di Romelu Lukaku resta tutto da definire e potrebbe riservare nuovi sviluppi nelle prossime settimane. L’attaccante belga è nuovamente al centro delle valutazioni di mercato, complice un ingaggio molto elevato che rappresenta un ostacolo non indifferente per il Napoli. Il club azzurro è chiamato a razionalizzare i costi e ad alleggerire il monte stipendi, motivo per cui la posizione del centravanti sarà monitorata con particolare attenzione nel corso dell’estate. Lo fa sapere il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Allegri osserva la situazione

Tra gli estimatori di Lukaku ci sarebbe anche Massimiliano Allegri, intenzionato a valutare con calma ogni possibile soluzione prima di esprimere un giudizio definitivo. L’idea dell’allenatore sarebbe quella di capire quale potrebbe essere il rendimento del belga in un reparto offensivo che comprende già Hojlund, immaginando un’eventuale convivenza tra i due attaccanti. Per questo motivo non sono escluse riflessioni più approfondite nelle prossime settimane e in ritiro.