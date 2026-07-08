Il Napoli saluta 25 giocatori: un big a sorpresa in cima alle cessioni di Manna

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Il Napoli è al lavoro per alleggerire una rosa diventata particolarmente ampia. Sono ben 25 i giocatori destinati a lasciare il club nel corso di questa sessione di mercato, tutti considerati patrimonio societario e inseriti nell’elenco delle possibili cessioni. Tra i nomi più rilevanti figura Vanja Milinkovic-Savic, la cui posizione rappresenta uno dei casi più sorprendenti dell’estate. Il portiere serbo era arrivato appena un anno fa dopo un investimento di circa 21 milioni di euro, effettuato su precisa indicazione di Antonio Conte, e nella scorsa stagione ha ricoperto stabilmente il ruolo di titolare. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.

Milinkovic-Savic tra i possibili partenti

Nonostante il recente investimento e il ruolo avuto nell’ultima annata, anche Milinkovic-Savic potrebbe salutare il Napoli nelle prossime settimane. Sul portiere si sono già registrati i primi interessamenti: inizialmente era stato Vincenzo Italiano a chiederne l’ingaggio per il Besiktas, mentre nelle ultime ore si è fatto avanti anche l’Hull City. Il suo futuro resta quindi tutto da scrivere e sarà uno dei dossier che il club azzurro dovrà affrontare nell’ambito dell’ampia operazione di sfoltimento della rosa.