Sorpresa Olivera: stava per lasciare Napoli e può partire ora

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Il mercato del Napoli potrebbe riservare sviluppi anche sulla corsia sinistra. Mathías Olivera, che nell'estate del 2025 era stato a un passo dal trasferimento all'Atlético Madrid, torna infatti al centro delle indiscrezioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale uruguaiano non sarebbe più considerato intoccabile dal club azzurro e, di fronte a un'offerta ritenuta soddisfacente, potrebbe lasciare la squadra. L'interesse dell'Atlético non si sarebbe mai del tutto spento e i contatti tra le parti potrebbero riaccendersi nel corso delle prossime settimane.

Olivera può partire: spunta l'ipotesi Molina

Tra le opzioni prese in considerazione ci sarebbe anche quella di uno scambio con Molina, esterno destro argentino dell'Atlético Madrid. Il giocatore rappresenterebbe un profilo interessante per il Napoli, che valuta possibili rinforzi sulle fasce in vista della nuova stagione. Al tempo stesso, Olivera continua a godere della stima del club spagnolo, elemento che potrebbe favorire un'eventuale trattativa.