Calciomercato Napoli, svelati i 25 giocatori che dovranno partire

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Il Napoli continua a lavorare sul fronte delle uscite con l’obiettivo di alleggerire una rosa particolarmente ampia e definire l’organico in vista della nuova stagione. La lista dei calciatori destinati a essere valutati sul mercato comprende ben 25 elementi, tra giovani prospetti, rientri dai prestiti e giocatori che potrebbero essere sacrificati per esigenze tecniche o di bilancio. Nell’elenco de La Gazzetta dello Sport figurano Ferrante, D’Avino, Obaretin, Marianucci, Hasa, Zerbin, Coli Saco, Giovane, Lukaku, Lindstrom, Rao, Sgarbi, Olivera, Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Folorunsho, Cajuste, Iaccarino, Russo, Barido, Ngonge, Cheddira, Ambrosino, Vigliotti e Cioffi. Si tratta di profili differenti per esperienza e prospettive, ma accomunati dalla possibilità di lasciare il club nel corso dell’estate.

Venticinque dossier sul tavolo del Napoli

La dirigenza azzurra dovrà gestire con attenzione ciascuna situazione, cercando le soluzioni più adatte sia per valorizzare il patrimonio tecnico della società sia per ridurre il numero dei componenti della rosa. Alcuni calciatori potrebbero essere ceduti a titolo definitivo, altri partire in prestito per trovare maggiore continuità, mentre per i profili più giovani l’obiettivo resta quello di favorirne la crescita. Il mercato è ancora lungo e le opportunità non mancheranno,. Poi si penserà alle entrate.