Montervino: "Napoli ne esce acciaccato: sofferto tanto! E non si dica che era studiata..."

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"Partita che non mi è piaciuta, non puoi pensare di soffrire così tanto il Como. Anche se passa il messaggio di aver messo al sicuro la Champions"

Nel corso di Quando Gioca il Napoli su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino che ha commentato la prestazione degli azzurri contro il Como. Queste le sue dichiarazioni: "Partita che non mi è piaciuta, che non si dica che era studiata così perché non puoi pensare di soffrire così tanto il Como. Nel secondo meglio quando è uscito De Bruyne. Qualcosa di più ha fatto, ma da questa partita il Napoli ne esce acciaccato anche se passa il messaggio di una squadra che ha messo al sicuro la Champions".

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