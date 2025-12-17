Radio Tutto Napoli anche da Riad! Alle 15 parte "Napoli Talk" anche col nostro inviato
In onda dalle 8, prosegue il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Dopo i primi quattro format, alle 15 la programmazione prosegue e scatta l'ora di "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito, Antonino Treviglio ed i nostri opinionisti ed i collegamenti dell'inviato a Riad, Pietro Mazzara.
Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" con Christian Marangio e Roberto Stanzione con i Club Napoli di tutto il mondo. Dalle 18, per chiudere, la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125
