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Castel Volturno, torna David Neres! Proseguirà la riatletizzazione. Il report della seduta di oggi
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Dopo la seduta mattutina di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.
In vista di Napoli-Cremonese, anticipo della 34ª giornta di campionato, in programma venerdì 24 aprile alle 20.45, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta mattutina di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.
Di seguito il report pubblicato dal club: "Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 20:45 contro la Cremonese. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza e a seguire una sessione tecnico-tattica. David Neres è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire il suo percorso di riatletizzazione".
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