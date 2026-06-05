Occhio al futuro di Anguissa: l'arrivo di Allegri rimette tutto in discussione

vedi letture

Anguissa potrebbe lasciare Napoli, anche se l'arrivo in panchina di Allegri potrebbe cambiare le carte in tavola. Novità a breve

Il futuro di Frank Anguissa resta ancora avvolto dall’incertezza. A influenzare gli scenari è soprattutto la situazione contrattuale del centrocampista camerunese, il cui rapporto con il Napoli è stato prolungato fino al 2027 grazie all’esercizio dell’opzione unilaterale prevista dal club. Una mossa che ha esteso di un anno la scadenza originariamente fissata al 2026, ma che non ha ancora risolto i dubbi legati alla permanenza del giocatore in azzurro. La sensazione è che la questione sia tutt’altro che definita e che le prossime settimane possano risultare decisive per chiarire le intenzioni delle parti.

Anguissa tra rinnovo mancato col Napoli e nuove prospettive

Fino a qualche mese fa lo scenario appariva differente. Prima dell’infortunio accusato a novembre, infatti, Anguissa sembrava vicino a un accordo più lungo e strutturato con il Napoli. Successivamente, però, i colloqui per il rinnovo si sono progressivamente raffreddati, lasciando spazio a un clima di maggiore distanza tra le parti.

Con Allegri potrebbe cambiare il futuro di Anguissa?

In questo contesto, l’ipotesi di una cessione è tornata d’attualità e appare oggi più concreta rispetto al passato. Tuttavia, l’imminente arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra - come si legge sul Corriere dello Sport - potrebbe modificare gli equilibri e riaprire riflessioni sul ruolo del centrocampista all’interno del progetto tecnico. Per il momento, ogni decisione resta sospesa: il futuro di Anguissa è ancora tutto da scrivere.