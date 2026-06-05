Ufficiale Calendario Napoli: ecco tutti gli incroci tra Serie A, Champions e Coppa Italia

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Calendario Napoli 2026/27: svelati tutti gli incroci tra Serie A, Champions e Coppa Italia. Per gli azzurri un inizio molto complicato

Sarà un inizio di stagione duro per il Napoli con diverse partite contro avversari pericolosi anche consecutivamente. Dopo il sorteggio del calendario di Serie A 2026/27, si sono definiti tutti i possibili incroci: ecco che soprattutto la prima parte vede gli azzurri giocare l'esordio in Champions League a cavallo tra Inter e Bologna, così come il quarto turno di league phase tra le gare contro Juventus e Lazio. Ancora una volta gennaio sarà un mese di fuoco: si rischia di giocare 9 partite in 28 giorni, con l'ultima settimana che prevede: 7ª giornata Champions, Como-Napoli, 8ª giornata Champions, Napoli-Inter.

Di seguito il calendario completo con gli incroci tra Serie A, Coppa Italia e Champions League:

1ª giornata: Genoa-Napoli, 23 agosto 2026

2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026

3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026

Champions League: 1ª giornata league phase, 8-10 settembre 2026

4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026

5ª giornata: Fiorentina-Napoli, 20 settembre 2026

6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026

Champions League: 2ª giornata league phase, 13-14 ottobre 2026

7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026

Champions League: 3ª giornata league phase, 20-21 ottobre 2026

8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026

9ª giornata: Monza-Napoli, 28 ottobre 2026

10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026

Champions League: 4ª giornata league phase, 3-4 novembre 2026

11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026

12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026

Champions League: 5ª giornata league phase, 24-25 novembre 2026

13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026

*Coppa Italia: ottavi di finale, 2 dicembre 2026 (o 16 dicembre 2026 o 13 gennaio 2027)

14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026

Champions League: 6ª giornata league phase, 8-9 dicembre 2026

15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026

*Coppa Italia: ottavi di finale, 16 dicembre 2026 (o 2 dicembre o 13 gennaio 2027)

16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026

17ª giornata: Parma-Napoli, 3 gennaio 2027

18ª giornata: Napoli-Cagliari, 6 gennaio 2027

19ª giornata: Udinese-Napoli, 10 gennaio 2027

*Coppa Italia: ottavi di finale, 13 gennaio 2026 (o 2 dicembre 2026 o 16 dicembre 2026)

20ª giornata: Napoli-Fiorentina, 17 gennaio 2027

Champions League: 7ª giornata league phase, 20-21 gennaio 2027

21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027

Champions League: 8ª giornata league phase, 27 gennaio 2027

22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027

*Coppa Italia: andata quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale), 3 febbraio 2027

23ª giornata: Lecce-Napoli, 7 febbraio 2027

*Coppa Italia: ritorno quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale), 10 febbraio 2027

24ª giornata: Napoli-Juventus, 14 febbraio 2027

*Champions League: andata play-off (in caso di 9-24ª posizione in league phase), 16-17 febbraio 2027

25ª giornata: Lazio-Napoli, 21 febbraio 2027

*Champions League: ritorno play-off (in caso di 9-24ª posizione in league phase), 23-24 febbraio 2027

26ª giornata: Frosinone-Napoli, 28 febbraio 2027

*Coppa Italia: andata semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale), 3 marzo 2027

27ª giornata: Napoli-Parma, 7 marzo 2027

*Champions League: andata ottavi di finale (in caso di 1-8ª posizione in league phase o passaggio dei play-off), 9-10 marzo 2027

28ª giornata: Bologna-Napoli, 14 marzo 2027

*Champions League: ritorno ottavi di finale (in caso di 1-8ª posizione in league phase o passaggio dei play-off), 16-17 marzo 2027

29ª giornata: Napoli-Venezia, 21 marzo 2027

30ª giornata: Cagliari-Napoli, 4 aprile 2027

*Champions League: andata quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale), 6-7 aprile 2027

31ª giornata: Napoli-Sassuolo, 11 aprile 2027

*Champions League: ritorno quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale, 13-14 aprile 2027

32ª giornata: Milan-Napoli, 18 aprile 2027

*Coppa Italia: ritorno semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale), 21 aprile 2027

33ª giornata: Napoli-Udinese, 25 aprile 2027

*Champions League: andata semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale, 27-28 aprile 2027

34ª giornata: Roma-Napoli, 2 maggio 2027

*Champions League: ritorno semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale, 4-5 maggio 2027

35ª giornata: Napoli-Monza, 9 maggio 2027

36ª giornata: Napoli-Genoa, 16 maggio 2027

*Coppa Italia: finale (in caso di qualificazione dalle semifinali), 19 maggio 2027

37ª giornata: Torino-Napoli, 23 maggio 2027

38ª giornata: Napoli-Atalanta, 30 maggio 2027

*Champions League: finale (in caso di qualificazione dalle semifinali), 5 giugno 2027