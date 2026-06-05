Calendario Napoli: ecco tutti gli incroci tra Serie A, Champions e Coppa Italia
Sarà un inizio di stagione duro per il Napoli con diverse partite contro avversari pericolosi anche consecutivamente. Dopo il sorteggio del calendario di Serie A 2026/27, si sono definiti tutti i possibili incroci: ecco che soprattutto la prima parte vede gli azzurri giocare l'esordio in Champions League a cavallo tra Inter e Bologna, così come il quarto turno di league phase tra le gare contro Juventus e Lazio. Ancora una volta gennaio sarà un mese di fuoco: si rischia di giocare 9 partite in 28 giorni, con l'ultima settimana che prevede: 7ª giornata Champions, Como-Napoli, 8ª giornata Champions, Napoli-Inter.
Di seguito il calendario completo con gli incroci tra Serie A, Coppa Italia e Champions League:
1ª giornata: Genoa-Napoli, 23 agosto 2026
2ª giornata: Napoli-Como, 30 agosto 2026
3ª giornata: Inter-Napoli, 6 settembre 2026
Champions League: 1ª giornata league phase, 8-10 settembre 2026
4ª giornata: Napoli-Bologna, 13 settembre 2026
5ª giornata: Fiorentina-Napoli, 20 settembre 2026
6ª giornata: Napoli-Frosinone, 11 ottobre 2026
Champions League: 2ª giornata league phase, 13-14 ottobre 2026
7ª giornata: Venezia-Napoli, 18 ottobre 2026
Champions League: 3ª giornata league phase, 20-21 ottobre 2026
8ª giornata: Napoli-Roma, 25 ottobre 2026
9ª giornata: Monza-Napoli, 28 ottobre 2026
10ª giornata: Juventus-Napoli, 1 novembre 2026
Champions League: 4ª giornata league phase, 3-4 novembre 2026
11ª giornata: Napoli-Lazio, 8 novembre 2026
12ª giornata: Napoli-Torino, 22 novembre 2026
Champions League: 5ª giornata league phase, 24-25 novembre 2026
13ª giornata: Sassuolo-Napoli, 29 novembre 2026
*Coppa Italia: ottavi di finale, 2 dicembre 2026 (o 16 dicembre 2026 o 13 gennaio 2027)
14ª giornata: Napoli-Lecce, 6 dicembre 2026
Champions League: 6ª giornata league phase, 8-9 dicembre 2026
15ª giornata: Napoli-Milan, 13 dicembre 2026
*Coppa Italia: ottavi di finale, 16 dicembre 2026 (o 2 dicembre o 13 gennaio 2027)
16ª giornata: Atalanta-Napoli, 20 dicembre 2026
17ª giornata: Parma-Napoli, 3 gennaio 2027
18ª giornata: Napoli-Cagliari, 6 gennaio 2027
19ª giornata: Udinese-Napoli, 10 gennaio 2027
*Coppa Italia: ottavi di finale, 13 gennaio 2026 (o 2 dicembre 2026 o 16 dicembre 2026)
20ª giornata: Napoli-Fiorentina, 17 gennaio 2027
Champions League: 7ª giornata league phase, 20-21 gennaio 2027
21ª giornata: Como-Napoli, 24 gennaio 2027
Champions League: 8ª giornata league phase, 27 gennaio 2027
22ª giornata: Napoli-Inter, 31 gennaio 2027
*Coppa Italia: andata quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale), 3 febbraio 2027
23ª giornata: Lecce-Napoli, 7 febbraio 2027
*Coppa Italia: ritorno quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale), 10 febbraio 2027
24ª giornata: Napoli-Juventus, 14 febbraio 2027
*Champions League: andata play-off (in caso di 9-24ª posizione in league phase), 16-17 febbraio 2027
25ª giornata: Lazio-Napoli, 21 febbraio 2027
*Champions League: ritorno play-off (in caso di 9-24ª posizione in league phase), 23-24 febbraio 2027
26ª giornata: Frosinone-Napoli, 28 febbraio 2027
*Coppa Italia: andata semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale), 3 marzo 2027
27ª giornata: Napoli-Parma, 7 marzo 2027
*Champions League: andata ottavi di finale (in caso di 1-8ª posizione in league phase o passaggio dei play-off), 9-10 marzo 2027
28ª giornata: Bologna-Napoli, 14 marzo 2027
*Champions League: ritorno ottavi di finale (in caso di 1-8ª posizione in league phase o passaggio dei play-off), 16-17 marzo 2027
29ª giornata: Napoli-Venezia, 21 marzo 2027
30ª giornata: Cagliari-Napoli, 4 aprile 2027
*Champions League: andata quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale), 6-7 aprile 2027
31ª giornata: Napoli-Sassuolo, 11 aprile 2027
*Champions League: ritorno quarti di finale (in caso di qualificazione dagli ottavi di finale, 13-14 aprile 2027
32ª giornata: Milan-Napoli, 18 aprile 2027
*Coppa Italia: ritorno semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale), 21 aprile 2027
33ª giornata: Napoli-Udinese, 25 aprile 2027
*Champions League: andata semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale, 27-28 aprile 2027
34ª giornata: Roma-Napoli, 2 maggio 2027
*Champions League: ritorno semifinali (in caso di qualificazione dai quarti di finale, 4-5 maggio 2027
35ª giornata: Napoli-Monza, 9 maggio 2027
36ª giornata: Napoli-Genoa, 16 maggio 2027
*Coppa Italia: finale (in caso di qualificazione dalle semifinali), 19 maggio 2027
37ª giornata: Torino-Napoli, 23 maggio 2027
38ª giornata: Napoli-Atalanta, 30 maggio 2027
*Champions League: finale (in caso di qualificazione dalle semifinali), 5 giugno 2027
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