Calendario Serie A, inizio in salita per il Napoli: si riparte da Genova, poi Como e Inter! Tutte le 38 giornate
19.30 - Finisce qui il sorteggio del campionato di Serie A 2026-27.
19-18 - 38ª giornata
Bologna-Parma
Cagliari-Roma
Como-Genoa
Juventus-Frosinone
Lazio-Fiorentina
Lecce-Venezia
Milan-Udinese
Monza-Torino
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Inter
37ª giornata
Atalanta-Lecce
Fiorentina-Monza
Frosinone-Cagliari
Genoa-Bologna
Inter-Lazio
Parma-Juventus
Roma-Como
Torino-Napoli
Udinese-Sassuolo
Venezia-Milan
36ª giornata
Bologna-Frosinone
Cagliari-Torino
Como-Atalanta
Juventus-Inter
Lazio-Udinese
Lecce-Fiorentina
Milan-Roma
Monza-Parma
Napoli-Genoa
Sassuolo-Venezia
35ª giornata
Fiorentina-Roma
Frosinone-Atalanta
Genoa-Cagliari
Inter-Lecce
Lazio-Sassuolo
Napoli-Monza
Parma-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Juventus
Venezia-Como
34ª giornata
Atalanta-Juventus
Bologna-Fiorentina
Como-Inter
Lecce-Cagliari
Milan-Lazio
Monza-Venezia
Roma-Napoli
Sassuolo-Frosinone
Torino-Parma
Udinese-Genoa
33ª giornata
Cagliari-Monza
Frosinone-Roma
Genoa-Sassuolo
Inter-Bologna
Juventus-Fiorentina
Lazio-Como
Lecce-Milan
Napoli-Udinese
Parma-Atalanta
Venezia-Torino
32ª giornata
Atalanta-Udinese
Bologna-Cagliari
Como-Frosinone
Fiorentina-Parma
Milan-Napoli
Monza-Inter
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Torino-Genoa
Venezia-Juventus
31ª giornata
Bologna-Venezia
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Milan
Frosinone-Genoa
Inter-Roma
Juventus-Lecce
Lazio-Torino
Napoli-Sassuolo
Parma-Como
Udinese-Monza
30ª giornata
Cagliari-Napoli
Como-Fiorentina
Frosinone-Udinese
Genoa-Inter
Lecce-Lazio
Milan-Monza
Roma-Bologna
Sassuolo-Atalanta
Torino-Juventus
Venezia-Parma
29ª giornata
Atalanta-Milan
Fiorentina-Genoa
Inter-Frosinone
Juventus-Como
Monza-Bologna
Napoli-Venezia
Parma-Lazio
Roma-Lecce
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Torino
28ª giornata
Bologna-Napoli
Cagliari-Fiorentina
Como-Udinese
Frosinone-Monza
Genoa-Roma
Lazio-Juventus
Milan-Sassuolo
Parma-Lecce
Torino-Inter
Venezia-Atalanta
27ª giornata
Atalanta-Torino
Fiorentina-Venezia
Juventus-Roma
Lazio-Frosinone
Lecce-Como
Milan-Cagliari
Monza-Genoa
Napoli-Parma
Sassuolo-Bologna
Udinese-Inter
26ª giornata
Bologna-Lecce
Cagliari-Udinese
Como-Milan
Frosinone-Napoli
Genoa-Lazio
Inter-Atalanta
Monza-Juventus
Parma-Sassuolo
Roma-Venezia
Torino-Fiorentina
25ª giornata
Atalanta-Monza
Como-Torino
Fiorentina-Inter
Juventus-Bologna
Lazio-Napoli
Lecce-Frosinone
Milan-Genoa
Sassuolo-Roma
Udinese-Parma
Venezia-Cagliari
24ª giornata
Bologna-Como
Cagliari-Lazio
Frosinone-Fiorentina
Genoa-Atalanta
Inter-Milan
Monza-Lecce
Napoli-Juventus
Roma-Parma
Torino-Sassuolo
Udinese-Venezia
23ª giornata
Atalanta-Lazio
Bologna-Milan
Como-Monza
Fiorentina-Udinese
Inter-Cagliari
Juventus-Sassuolo
Lecce-Napoli
Parma Frosinone
Roma Torino
Venezia Genoa
22ª giornata
Atalanta-Fiorentina
Cagliari-Parma
Genoa-Lecce
Lazio-Venezia
Milan-Juventus
Monza-Roma
Napoli-Inter
Sassuolo-Como
Torino-Frosinone
Udinese-Bologna
21ª giornata
Bologna-Atalanta
Como-Napoli
Fiorentina-Sassuolo
Frosinone-Milan
Genoa-Parma
Inter-Venezia
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Monza-Lazio
Roma-Udinese
20ª giornata
Atalanta-Roma
Cagliari-Como
Juventus-Genoa
Lazio-Bologna
Lecce-Udinese
Milan-Torino
Napoli-Fiorentina
Parma-Inter
Sassuolo-Monza
Venezia-Frosinone
19ª giornata
Bologna-Genoa
Cagliari-Sassuolo
Como-Lazio
Fiorentina-Lecce
Inter Juventus
Monza-Frosinone
Parma-Venezia
Roma-Milan
Torino-Atalanta
Udinese-Napoli
19.13 - 18ª giornata
Atalanta-Como
Frosinone-Bologna
Genoa-Monza
Juventus-Torino
Lazio-Inter
Lecce-Parma
Milan-Fiorentina
Napoli-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Venezia-Roma
17ª giornata
Bologna-Juventus
Cagliari-Genoa
Como-Lecce
Fiorentina-Lazio
Inter-Sassuolo
Monza-Milan
Parma-Napoli
Roma-Frosinone
Torino-Venezia
Udinese-Atalanta
19.12 - 16ª giornata
Atalanta-Napoli
Fiorentina-Bologna
Frosinone-Lazio
Genoa-Udinese
Lecce-Inter
Milan-Como
Roma-Juventus
Sassuolo-Parma
Torino-Cagliari
Venezia-Monza
19.11 - 15ª giornata
Atalanta-Genoa
Cagliari-Venezia
Como-Bologna
Inter-Torino
Juventus-Monza
Lazio-Roma
Lecce-Sassuolo
Napoli-Milan
Parma-Fiorentina
Udinese-Frosinone
19.10 - 14ª giornata
Bologna-Roma
Fiorentina-Cagliari
Frosinone-Inter
Genoa-Torino
Juventus-Udinese
Lazio-Atalanta
Milan-Parma
Monza-Como
Napoli-Lecce
19.09 - 13ª giornata
Cagliari-Milan
Como-Juventus
Frosinone-Parma
Inter-Genoa
Lecce-Atalanta
Roma-Monza
Sassuolo-Napoli
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Venezia-Bologna
19.09 - 12ª giornata
Atalanta-Inter
Bologna-Udinese
Como-Cagliari
Juventus-Venezia
Lazio-Lecce
Milan-Frosinone
Monza-Fiorentina
Napoli-Torino
Parma-Roma
Sassuolo-Genoa
11ª giornata
Cagliari-Frosinone
Fiorentina-Juventus
Genoa-Milan
Inter-Como
Monza-Atalanta
Napoli-Lazio
Parma-Bologna
Roma-Sassuolo
Torino-Lecce
Venezia-Udinese
19.06 - 10ª giornata
Atalanta-Parma
Bologna-Monza
Como-Venezia
Frosinone-Torino
Juventus-Napoli
Lazio-Cagliari
Lecce-Genoa
Milan-Inter
Sassuolo-Fiorentina
Udinese-Roma
9ª giornata
Fiorentina-Atalanta
Frosinone-Lecce
Genoa-Juventus
Milan-Bologna
Monza-Napoli
Parma-Udinese
Roma-Cagliari
Sassuolo-Lazio
Torino-Como
Venezia-Inter
8ª giornata
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
19.02 - 7ª giornata
Bologna-Inter
Fiorentina-Como
Frosinone-Sassuolo
Juventus-Lazio
Milan-Atalanta
Monza-Cagliari
Parma-Torino
Roma-Genoa
Udinese-Lecce
Venezia-Napoli
19.00 - 6ª giornata
Atalanta-Venezia
Cagliari-Juventus
Como-Roma
Genoa-Fiorentina
Inter-Parma
Lazio-Monza
Lecce-Bologna
Napoli-Frosinone
Sassuolo-Milan
Torino-Udinese
18.57 - Ferrara: "Il Napoli continua ad essere una certezza in campionato, ma anche in Europa per la presenza costante negli ultimii 17 anni. Questo significa che c'è stata programmazione e lavoro. Anche in una stagione difficile, come l'ultima, è arrivato al secondo posto e centrato l'obiettivo. Avrebbe voluto combattere fino in fondo con l'Inter ma ha raggiunto un risultato importante".
5ª giornata
Bologna-Torino
Fiorentina-Napoli
Frosinone-Como
Juventus-Atalanta
Milan-Lecce
Monza-Sassuolo
Parma-Genoa
Roma-Inter
Udinese-Cagliari
Venezia-Lazio
18.55 - 4ª giornata
Atalanta-Cagliari
Como-Parma
Genoa-Frosinone
Inter-Udinese
Lazio-Milan
Lecce-Monza
Napoli-Bologna
Sassuolo-Juventus
Torino-Roma
Venezia-Fiorentina
18.50 - E' il turno della seconda e della terza giornata.
3ª giornata
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Lecce
Fiorentina-Torino
Frosinone-Venezia
Genoa-Como
Inter-Napoli
Juventus-Milan
Parma-Monza
Roma-Atalanta
Udinese-Lazio
2ª giornata
Atalanta-Bologna
Cagliari-Inter
Fiorentina-Frosinone
Juventus-Parma
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Venezia
Monza-Udinese
Napoli-Como
Sassuolo-Torino
18.45 - Viene svelata la prima giornata di Serie A:
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
18.42 - Salgono sul palco due leggende della Serie A, quali Fabio Capello, opinioista di Sky Sport e Ciro Ferrara, opinionista Dazn.
18.35 - Prende parola Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: "ll nostro campionato è avvincente, i numeri lo hanno dimostrato. Gli stadi erano sempre pieni, c'è stato un nuovo record di capienza negli stadi. Vogliamo dare il calendario il prima possibile perché siamo dalla parte dei tifosi".
18.32 - Sulle note del "Nessun dorma", arriva la coppa della Serie A al Teatro Regio. Inizia la cerimonia del sorteggio del calendario del campionato 2026/27.
Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. La Lega Serie A ha comunicato i criteri che guideranno il sorteggio del calendario del prossimo campionato che andrà in scena a Parma nella giornata di oggi.
3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.
ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.
8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.
TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.
DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).
GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.
ALTERNANZA: E' prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.
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