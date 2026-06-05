Live Calendario Serie A, inizio in salita per il Napoli: si riparte da Genova, poi Como e Inter! Tutte le 38 giornate

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Sorteggio Calendario 2026-27: asimmetria, turni infrasettimanali, derby e non solo. Ecco tutti i criteri

19.30 - Finisce qui il sorteggio del campionato di Serie A 2026-27.

19-18 - 38ª giornata

Bologna-Parma

Cagliari-Roma

Como-Genoa

Juventus-Frosinone

Lazio-Fiorentina

Lecce-Venezia

Milan-Udinese

Monza-Torino

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Inter

37ª giornata

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Monza

Frosinone-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Lazio

Parma-Juventus

Roma-Como

Torino-Napoli

Udinese-Sassuolo

Venezia-Milan

36ª giornata

Bologna-Frosinone

Cagliari-Torino

Como-Atalanta

Juventus-Inter

Lazio-Udinese

Lecce-Fiorentina

Milan-Roma

Monza-Parma

Napoli-Genoa

Sassuolo-Venezia

35ª giornata

Fiorentina-Roma

Frosinone-Atalanta

Genoa-Cagliari

Inter-Lecce

Lazio-Sassuolo

Napoli-Monza

Parma-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Juventus

Venezia-Como

34ª giornata

Atalanta-Juventus

Bologna-Fiorentina

Como-Inter

Lecce-Cagliari

Milan-Lazio

Monza-Venezia

Roma-Napoli

Sassuolo-Frosinone

Torino-Parma

Udinese-Genoa

33ª giornata

Cagliari-Monza

Frosinone-Roma

Genoa-Sassuolo

Inter-Bologna

Juventus-Fiorentina

Lazio-Como

Lecce-Milan

Napoli-Udinese

Parma-Atalanta

Venezia-Torino

32ª giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Cagliari

Como-Frosinone

Fiorentina-Parma

Milan-Napoli

Monza-Inter

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Torino-Genoa

Venezia-Juventus

31ª giornata

Bologna-Venezia

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Milan

Frosinone-Genoa

Inter-Roma

Juventus-Lecce

Lazio-Torino

Napoli-Sassuolo

Parma-Como

Udinese-Monza

30ª giornata

Cagliari-Napoli

Como-Fiorentina

Frosinone-Udinese

Genoa-Inter

Lecce-Lazio

Milan-Monza

Roma-Bologna

Sassuolo-Atalanta

Torino-Juventus

Venezia-Parma

29ª giornata

Atalanta-Milan

Fiorentina-Genoa

Inter-Frosinone

Juventus-Como

Monza-Bologna

Napoli-Venezia

Parma-Lazio

Roma-Lecce

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Torino

28ª giornata

Bologna-Napoli

Cagliari-Fiorentina

Como-Udinese

Frosinone-Monza

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Sassuolo

Parma-Lecce

Torino-Inter

Venezia-Atalanta

27ª giornata

Atalanta-Torino

Fiorentina-Venezia

Juventus-Roma

Lazio-Frosinone

Lecce-Como

Milan-Cagliari

Monza-Genoa

Napoli-Parma

Sassuolo-Bologna

Udinese-Inter

26ª giornata

Bologna-Lecce

Cagliari-Udinese

Como-Milan

Frosinone-Napoli

Genoa-Lazio

Inter-Atalanta

Monza-Juventus

Parma-Sassuolo

Roma-Venezia

Torino-Fiorentina

25ª giornata

Atalanta-Monza

Como-Torino

Fiorentina-Inter

Juventus-Bologna

Lazio-Napoli

Lecce-Frosinone

Milan-Genoa

Sassuolo-Roma

Udinese-Parma

Venezia-Cagliari

24ª giornata

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Atalanta

Inter-Milan

Monza-Lecce

Napoli-Juventus

Roma-Parma

Torino-Sassuolo

Udinese-Venezia

23ª giornata

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Como-Monza

Fiorentina-Udinese

Inter-Cagliari

Juventus-Sassuolo

Lecce-Napoli

Parma Frosinone

Roma Torino

Venezia Genoa

22ª giornata

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Parma

Genoa-Lecce

Lazio-Venezia

Milan-Juventus

Monza-Roma

Napoli-Inter

Sassuolo-Como

Torino-Frosinone

Udinese-Bologna

21ª giornata

Bologna-Atalanta

Como-Napoli

Fiorentina-Sassuolo

Frosinone-Milan

Genoa-Parma

Inter-Venezia

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Monza-Lazio

Roma-Udinese

20ª giornata

Atalanta-Roma

Cagliari-Como

Juventus-Genoa

Lazio-Bologna

Lecce-Udinese

Milan-Torino

Napoli-Fiorentina

Parma-Inter

Sassuolo-Monza

Venezia-Frosinone

19ª giornata

Bologna-Genoa

Cagliari-Sassuolo

Como-Lazio

Fiorentina-Lecce

Inter Juventus

Monza-Frosinone

Parma-Venezia

Roma-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Napoli

19.13 - 18ª giornata

Atalanta-Como

Frosinone-Bologna

Genoa-Monza

Juventus-Torino

Lazio-Inter

Lecce-Parma

Milan-Fiorentina

Napoli-Cagliari

Sassuolo-Udinese

Venezia-Roma

17ª giornata

Bologna-Juventus

Cagliari-Genoa

Como-Lecce

Fiorentina-Lazio

Inter-Sassuolo

Monza-Milan

Parma-Napoli

Roma-Frosinone

Torino-Venezia

Udinese-Atalanta

19.12 - 16ª giornata

Atalanta-Napoli

Fiorentina-Bologna

Frosinone-Lazio

Genoa-Udinese

Lecce-Inter

Milan-Como

Roma-Juventus

Sassuolo-Parma

Torino-Cagliari

Venezia-Monza

19.11 - 15ª giornata

Atalanta-Genoa

Cagliari-Venezia

Como-Bologna

Inter-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Roma

Lecce-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Fiorentina

Udinese-Frosinone

19.10 - 14ª giornata

Bologna-Roma

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Inter

Genoa-Torino

Juventus-Udinese

Lazio-Atalanta

Milan-Parma

Monza-Como

Napoli-Lecce

19.09 - 13ª giornata

Cagliari-Milan

Como-Juventus

Frosinone-Parma

Inter-Genoa

Lecce-Atalanta

Roma-Monza

Sassuolo-Napoli

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Venezia-Bologna

19.09 - 12ª giornata

Atalanta-Inter

​Bologna-Udinese

​Como-Cagliari

Juventus-Venezia

​Lazio-Lecce

​Milan-Frosinone

​Monza-Fiorentina

​Napoli-Torino

​Parma-Roma

​Sassuolo-Genoa

11ª giornata

Cagliari-Frosinone

Fiorentina-Juventus

Genoa-Milan

Inter-Como

Monza-Atalanta

Napoli-Lazio

Parma-Bologna

Roma-Sassuolo

Torino-Lecce

Venezia-Udinese

19.06 - 10ª giornata

Atalanta-Parma

Bologna-Monza

Como-Venezia

Frosinone-Torino

Juventus-Napoli

Lazio-Cagliari

Lecce-Genoa

Milan-Inter

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

9ª giornata

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Lecce

Genoa-Juventus

Milan-Bologna

Monza-Napoli

Parma-Udinese

Roma-Cagliari

Sassuolo-Lazio

Torino-Como

Venezia-Inter

8ª giornata

Atalanta-Frosinone

Cagliari-Bologna

Como-Sassuolo

Genoa-Venezia

Inter-Fiorentina

Lazio-Parma

Lecce-Juventus

Napoli-Roma

Torino-Monza

Udinese-Milan

19.02 - 7ª giornata

Bologna-Inter

Fiorentina-Como

Frosinone-Sassuolo

Juventus-Lazio

Milan-Atalanta

Monza-Cagliari

Parma-Torino

Roma-Genoa

Udinese-Lecce

Venezia-Napoli

19.00 - 6ª giornata

Atalanta-Venezia

Cagliari-Juventus

Como-Roma

Genoa-Fiorentina

Inter-Parma

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Frosinone

Sassuolo-Milan

Torino-Udinese

18.57 - Ferrara: "Il Napoli continua ad essere una certezza in campionato, ma anche in Europa per la presenza costante negli ultimii 17 anni. Questo significa che c'è stata programmazione e lavoro. Anche in una stagione difficile, come l'ultima, è arrivato al secondo posto e centrato l'obiettivo. Avrebbe voluto combattere fino in fondo con l'Inter ma ha raggiunto un risultato importante".

5ª giornata

Bologna-Torino

Fiorentina-Napoli

Frosinone-Como

Juventus-Atalanta

Milan-Lecce

Monza-Sassuolo

Parma-Genoa

Roma-Inter

Udinese-Cagliari

Venezia-Lazio

18.55 - 4ª giornata

Atalanta-Cagliari

Como-Parma

Genoa-Frosinone

Inter-Udinese

Lazio-Milan

Lecce-Monza

Napoli-Bologna

Sassuolo-Juventus

Torino-Roma

Venezia-Fiorentina

18.50 - E' il turno della seconda e della terza giornata.

3ª giornata

Bologna-Sassuolo

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Torino

Frosinone-Venezia

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Milan

Parma-Monza

Roma-Atalanta

Udinese-Lazio

2ª giornata

Atalanta-Bologna

Cagliari-Inter

Fiorentina-Frosinone

Juventus-Parma

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Venezia

Monza-Udinese

Napoli-Como

Sassuolo-Torino

18.45 - Viene svelata la prima giornata di Serie A:

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

18.42 - Salgono sul palco due leggende della Serie A, quali Fabio Capello, opinioista di Sky Sport e Ciro Ferrara, opinionista Dazn.

18.35 - Prende parola Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: "ll nostro campionato è avvincente, i numeri lo hanno dimostrato. Gli stadi erano sempre pieni, c'è stato un nuovo record di capienza negli stadi. Vogliamo dare il calendario il prima possibile perché siamo dalla parte dei tifosi".

18.32 - Sulle note del "Nessun dorma", arriva la coppa della Serie A al Teatro Regio. Inizia la cerimonia del sorteggio del calendario del campionato 2026/27.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A. La Lega Serie A ha comunicato i criteri che guideranno il sorteggio del calendario del prossimo campionato che andrà in scena a Parma nella giornata di oggi.

3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.

DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

ALTERNANZA: E' prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.