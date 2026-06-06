Calciomercato Napoli: sono quattro gli obiettivi per Allegri

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Il Napoli ha le idee chiare sulle priorità di mercato per la stagione con Allegri: un portiere, un centrale, un terzino destro e un centrocampista.

Tra i pali il profilo più seguito è quello di Matej Kovar, 26 anni, portiere ceco del PSV Eindhoven — club che lo ha acquisito a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen — già conosciuto dagli azzurri per averlo affrontato in Champions League lo scorso autunno. L'eventuale acquisto dipenderà dalle uscite: Milinkovic-Savic potrebbe partire in presenza di offerte adeguate. In difesa, il possibile addio di Juan Jesus impone un rinforzo al centro: durante il ritiro saranno valutati anche i rientranti Marianucci e Rafa Marin, ma il vero obiettivo è Mario Gila della Lazio. Il centrale spagnolo, classe 1999, piace moltissimo ad Allegri e ha il contratto in scadenza nel 2027. La Lazio chiede oltre 30 milioni — cifra che tiene alta anche perché metà dell'incasso andrebbe al Real Madrid — ma il Napoli può contare sulla forte volontà del giocatore di trasferirsi. Lo riporta il Corriere dello Sport

Vice Di Lorenzo Napoli: Khalaili o Dodo le opzioni, il brasiliano della Fiorentina costa meno ma piace anche alla Roma

Per affiancare Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra il Napoli segue due profili distinti. Il primo è Anan Khalaili, terzino israeliano classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise, dinamico e offensivo, capace di mettersi in mostra con gol e assist tra campionato belga e coppe europee. La seconda opzione è Dodo della Fiorentina: il brasiliano porta esperienza e conoscenza del campionato italiano, con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro — cifra inferiore a quella richiesta per il giovane israeliano. Su Dodo, però, resta vigile anche la Roma, il che potrebbe innescare una corsa tra club.

Centrocampo Napoli 2026: Anguissa a rischio addio, Rabiot e Rios i nomi per il sostituto

In mediana il nodo principale riguarda Frank Anguissa. Nonostante il rinnovo automatico fino al 2027, le trattative per un ulteriore prolungamento si sono arenate e l'arrivo di Allegri potrebbe accelerare una separazione. Il primo nome per sostituirlo è quello di Adrien Rabiot, già pupillo del tecnico ai tempi del Milan. In alternativa il Napoli monitora Richard Rios, centrocampista colombiano 26enne che si è messo in evidenza anche in Europa con il Benfica. Strapparlo ai portoghesi non sarà semplice, vista l'importante cifra investita dal club di Lisbona, ma il suo nome è stabilmente sul taccuino di Manna.