Spinazzola dice no alla Juventus: è fatta per il rinnovo con il Napoli

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Leonardo Spinazzola rinnova fino al 2028 con il Napoli. Ritroverà Allegri. La Juve aveva pensato a lui ma l'esterno voleva restare

Nonostante le numerose offerte ricevute nelle ultime settimane, tra cui quella della Juventus, Leonardo Spinazzola ha scelto senza esitazioni di proseguire la propria avventura con il Napoli. L’esterno azzurro, in scadenza di contratto al termine del mese, è ormai a un passo dal rinnovo: manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma l’intesa tra le parti è stata raggiunta. Il club partenopeo ha deciso di puntare ancora su di lui, blindandolo con un accordo biennale che prolungherà la scadenza fino al 2028. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Una conferma importante per un giocatore che, arrivato da svincolato nell’estate del 2024 dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma, è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Spinazzola-Napoli, un legame destinato a continuare

In due stagioni all’ombra del Vesuvio, Spinazzola ha raccolto risultati di prestigio, contribuendo alla conquista dello scudetto e della Supercoppa e guadagnandosi la fiducia dell’ambiente. Determinante è stato anche il rapporto costruito con Antonio Conte e con i tifosi, che hanno sempre apprezzato il suo impegno e la sua continuità di rendimento.

Spinazzola ritrova Allegri dopo la Juve

La volontà reciproca di proseguire insieme ha così prevalso su ogni altra proposta. Per il laterale azzurro si apre ora un nuovo capitolo della sua esperienza napoletana, con la prospettiva di ritrovare Massimiliano Allegri, tecnico già conosciuto durante la parentesi alla Juventus tra il 2018 e il 2019. Un segnale di continuità e fiducia che conferma la centralità del giocatore nei piani futuri del club.