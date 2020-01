CdM - Il Napoli ci aveva riprovato per avere subito Mateta! Ricca offerta al Mainz che ha rifiutato

Il Napoli ha provato a dare subito un nuovo attaccante a Gattuso: la prima scelta è sempre stata Petagna ma la Spal non ha mai dato segnali d’apertura per un trasferimento immediato. L’alternativa era Mateta e il Napoli anche nella mattinata di ieri ha offerto 20 milioni più bonus per acquistare l’attaccante francese, classe 1997, ma il Mainz ha rifiutato la proposta. Llorente dovrebbe restare al Napoli fino a fine stagione, poi potrebbe decidere di chiudere la carriera alla Real Sociedad. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. Strategia leggermente modificata, dunque, rispetto alle iniziali necessità. Non arriverà a gennaio il nuovo centravanti e dunque Llorente resterà fino alla prossima stagione, quando arriverà Petagna.