Cds - Avanza Pellegrini con Raspadori alla Roma: come nasce l'idea

Lorenzo Pellegrini nel mirino del Napoli. Nome caldo, attuale, concreto, nonostante la trattativa sia complessa: comprende, tra l'altro, anche il destino di Raspadori.

Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Considerando che Raspadori è finito n e l mirino di Sir Claudio per rinforzare l’attacco, il ds Manna ha provato a capire i margini per uno scambio con Pellegrini, 28 anni e la duttilità per fare la mezzala e il trequartista. Anche questa si profila un’operazione difficile: per l’ampia differenza tra gli stipendi dei due giocatori; per la formula che difficilmente potrebbe essere un prestito di sei mesi. Le parti però lavorano; ripetono che è complesso, tortuoso, arduo, però studiano ancora".