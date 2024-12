Libero - Raspadori, l'Atalanta ha pronti i 25mln: ma sta facendo una riflessione

C'è anche l'Atalanta sulle tracce di Jack Raspadori per gennaio. Il giocatore piaceva a Gasperini già in estate, ora può tornare di grande attualità nonostante sia in ballo anche un possibile scambio con Pellegrini della Roma. Il problema non è economico, ma la Dea riflette sul colpo da fare in attacco. I nomi sono tre.

"Il nome sottolineato in casa Dea è quello di Giacomo Raspadori che centravanti non è, semmai è una seconda punta, ma nell’Atalanta avrebbe un senso dato che il giocatore al centro dell’attacco può anche fare da apripista a Lookman e De Ketelaere. I 25 milioni che accontenterebbero il Napoli ci sono, la Dea deve solo decidere se ha senso come operazione o se conviene aggiungere Berardi o Chiesa, occasioni a basso prezzo (10 milioni circa) alla batteria di attaccanti".