CdS - "ECA, sfida ADL contro Zhang: è lotta 'politica' tra Napoli ed Inter, ma può arrivare un accordo"

E' sfida tra i due presidenti di Napoli ed Inter per entrare nel board dell'associazione dei club europei, ed Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "ECA, Zhang contro Dela". Il giovane presidente nerazzurro Zhang sfida Aurelio De Laurentiis per il posto nel consiglio riservato ai club italiani: domani le elezioni spiega il quotidiano, con Andrea Agnelli resterà presidente ed il nuovo consiglio resterà in carica fino al 2023. "Un vero e proprio derby italiano, anche se non è da escludere che prima di andare al voto, per dare un segnale di unità del movimento calcistico tricolore, possa esserci un accordo tra i nostri rappresentanti e chissà una sola candidatura" aggiunge il Corriere in edicola.