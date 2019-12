CdS - Il Napoli punta Ricardo Rodriguez: è una tentazione, due aspetti possono favorire l'affare

Il Napoli si prepara alla prossima finestra di mercato, quella invernale, per cercare nuovi rinforzi da consegnare a mister Gattuso. Uno dei nomi caldi per il prossimo mercato azzurro - come riporta l'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport - è quello di Ricardo Rodriguez (27) difensore svizzero al momento tesserato del Milan. Soltanto quattro presenze in questa stagione, per Rodriguez l'avventura in rossonero sembra davvero arrivata ai titoli di coda.

LEGAME CON RINO - Se è vero che in questa stagione le presenze con Milan sono state davvero poche ed il percorso a Milano sembra arrivato agli sgoccioli, Rodriguez ha comunque dato il suo contributo consistente alla causa rossonera. L'anno scorso - ad esempio - quasi sempre titolare proprio sotto la guida di Gennaro Gattuso, con il quale ha collezionato più di 40 presenze. C'è, dunque, un legame tra i due, con il tecnico che lo considera ovviamente ideale per la situazione in casa Napoli.



IL TERZINO CHE MANCA - Ovviamente l'arrivo di Ricardo Rodriguez aprirebbe nuovi scenari tattici per il Napoli, soprattutto per quanto concerne la corsia mancina: l'ex Wolfsburg andrebbe a posizionarsi nel ruolo di terzino sinistro, uno dei tasselli deboli in casa azzurra, con Ghoulam che rappresenta ancora un oggetto del mistero. Rodriguez - specifica il Corriere dello Sport - al momento rappresenta una tentazione, ed per il giocatore la soluzione potrebbe rappresentare un aspetto positivo che potrebbe garantirgli maggior spazio anche in vista degli Europei.